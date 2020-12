Una commovente vicenda è stata resa pubblica su i social negli ultimi giorni. Una mamma ha voluto far vedere a tutti il legame che la sua gattina Zora, ha instaurato con il suo bambino. La clip è diventata presto virale e tutti sono rimasti stupiti dal loro rapporto.

Lindsey Needham ha adottato la gatta dal rifugio della città. Aveva pochi mesi di vita e i volontari l’avevano trovata a vivere da randagia.

L’hanno curata e le hanno donato tutto ciò di cui aveva bisogno. Alla fine, hanno pubblicato gli annunci per la sua adozione sul web e la donna, insieme al marito, ha deciso di andare a conoscerla.

I due ragazzi hanno capito che era l’animale domestico perfetto per loro ed infatti hanno firmato subito i moduli per la sua adozione. Poche settimane dopo Lindsey ha scoperto di essere in dolce attesa e tutti erano al settimo cielo per la bellissima notizia. Lo desideravano da tempo.

Nonostante la gravidanza e l’arrivo di un bimbo, la coppia non ha mai pensato di abbandonare la loro amata gattina. Erano felici di far crescere il piccolo, con l’amore di un’amica a quattro zampe. Il loro primo incontro, infatti è stato davvero speciale. Il racconto della mamma:

La prima volta che Zora ha incontrato Brody, lo tenevo tra le mie braccia dopo che siamo tornati a casa dall’ospedale. È saltata sulla sedia ed ha iniziato ad annusargli la testa. Sin da subito gli ha mostrato la sua dolcezza e il suo amore.

La clip virale di Zora e Brody

Ovviamente con il passare del tempo, l’amicizia tra i due è diventata sempre più speciale. La gattina segue il bimbo ovunque e fa il possibile per tenerlo al sicuro.

Una sera la mamma ed il papà, dopo aver messo Brody a dormire, hanno iniziato a sentire alcuni strani rumori, provenire proprio dalla sua stanza. Nel momento in cui hanno acceso l’app baby monitor, hanno scoperto cosa stavano facendo Zora ed il piccolo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Nella clip, i due genitori hanno visto la gattina che era seduta su una sedia vicino al lettino e il bimbo era in piedi vicino a lei. Quello per loro era un modo diverso ed insolito di fare conversazione. La coppia è rimasta talmente stupita, che ha voluto pubblicare la vicenda sul web ed è diventata presto virale.