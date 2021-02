Mamma torna a casa e trova delle strane impronte sul pavimento: “Ho iniziato a seguirle e quando ho capito, sono corsa a cercare quei due!”

Il divertente video di oggi, ha come protagonisti due cani che si sono messi nei guai in assenza della loro proprietaria. A diffondere le immagini, è stata proprio la donna sui suoi profili social, con il tentativo di far sorridere i suoi amici.

Credit: ViralHog / YouTube

Mai mi sarei immaginata che pubblicandolo, quei due birbanti avrebbero conquistato il web!

Chiunque possiede un cane, sa cosa vuol dire lasciare il proprio amico a quattro zampe da solo in casa. A chi non è mai capitato di rientrare e trovare scarpe o cuscini masticati? O magari direttamente il divano!

Questa donna ha invece ritrovato un buco nel muro!

Sono uscita per fare la spesa e sono stata via qualche ora. Quando sono rientrata, ho notato il pavimento sporco e delle impronte di colore bianco. Impronte che ho iniziato a seguire, fino a ritrovarmi davanti ad un buco! Subito ho chiamato i miei due cani. Chi era il colpevole?

Nelle immagini del filmato, si vede la donna che inizia ad inquadrare il corridoio dell’abitazione e cammina, fino ad incrociare un cucciolo di Golden Retriever. L’animale appare piuttosto tranquillo, come se per una volta, non fosse lui il terribile colpevole.

La mamma lo capisce subito e così continua la ricerca verso l’altro birbante di casa. Ad un certo punto, incontra un bellissimo Doberman Pinscher con il muso completamente bianco e i residui di cartongesso sotto le zampe! Il colpevole è stato scovato!

Provate solo ad immaginare come mi ha guardata quando ha capito che avevo scoperto la sua marachella!

Il divertente video dei due cani:

Dopo che la donna ha raccontato la storia e condiviso il video sui social e su YouTube, nel giro di pochi giorni, si è diffuso in tutto il mondo!

Ogni giorno, siamo costretti a leggere storie di abbandoni e maltrattamenti e abbiamo davvero bisogno di filmati come questo. Filmati che ci donano un sorriso e che noi amiamo condividere con voi!

Migliaia di persone hanno commentato il post della donna, raccontando esperienze simili e sorprese trovate al loro rientro! C’è chi ha pubblicato foto di cuscini distrutti e chi di mobili mangiati! È capitato anche a voi?