Manuel García Rodríguez era un giovane di 31 anni che ha dato la sua vita per salvare quella del suo cucciolo di 5 mesi. La tristissima vicenda arriva dalle coste delle Asturie.

Il 31enne viveva nella cittadina asturiana di Jarrio. Un giorno ha deciso di uscire con il suo amato cucciolo per una passeggiata in riva la mare. Intorno alle 10.30 di una domenica mattina, il Centro di Coordinamento Emergenza del 112 Asturie ha ricevuto un’allerta. Qualcuno aveva bisogno di aiuto per salvare il proprio cane. Il povero animale era stato colpito da un’onda sulla spiaggia di Los Foxos, a Coaña.

In attesa dei soccorsi, Manuel ha seguito il suo istinto e si è tuffato in acqua per salvare il suo amico a quattro zampe. Una decisione che in pochi secondi ha messo fine per sempre alla sua vita. Il mare gli ha giocato un brutto scherzo.

I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, così come i paramedici, sono accorsi sul posto nel più breve tempo possibile, ma le condizioni del mare erano molto pericolose. I soccorritori hanno cercato in più occasioni di salvare Manuel. L’ultimo intervento, il più complicato secondo le loro dichiarazioni, è stato il tentativo di raggiungere la foce dell’estuario dall’abitato di Navia con un’imbarcazione.

Manuel non ce l’ha fatta

Purtroppo, nonostante l’intervento, le forti correnti e le onde hanno trascinato via Manuel, incuneandolo tra gli scogli. Alla fine, i Vigili del Fuoco sono riusciti a raggiungerlo, ma gli operatori non hanno potuto far nulla per salvarlo. Hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso sul posto.

Manuel è morto da eroe. Era un giovane pieno di vitalità, sano e una brava persona. Siamo certi che prima di gettarsi in mare, fosse sicuro di riuscire a salvare il suo cane.

Questa storia è diventata un simbolo sui social, per dimostrare il forte legame che può nascere tra un essere umano e il proprio cane.