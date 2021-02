Mao Mao, il cane che non si separa mai dal suo papà e che lo veglia di notte, mentre è attaccato ad un respiratore

“La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre“- Hachiko. Un atro cane che ce ne ha dato la prova. Il suo nome è Mao Mao e vive in Cina. Il suo papà umano, un uomo di nome Shao, è costretto a dormire con una macchina per la ventilazione meccanica, poiché soffre di ipertensione e malattie cardiache.

Vive ogni giorno con la paura che un arresto cardiaco improvviso, possa mettere fine alla sua vita. Ma c’è qualcuno che condivide il suo dolore e che non lo abbandona nemmeno per un istante. Il suo adorato cane Mao Mao.

Il cucciolo di due anni di Golden Retriever, dalla prima volta in cui ha visto il suo padroncino indossare quegli strani tubi, ha subito capito che qualcosa non andava e che aveva bisogno di lui. Di corsa è salito sul letto e lo ha guardato, come a volergli dire “tranquillo, ci sono io a proteggerti“. E da quel momento lo ha fatto ogni giorno.

Il video di Mao Mao

Sono costretto ad usare il macchinario di notte, come richiesto dai medici. Ogni volta che Mao Mao mi vede accendere lo strumento, corre da me e aspetta che mi addormento. Poi veglia su di me per tutta la notte. Si allontana solo quando mi sveglio. Io non so come un cane possa essere così intelligente.

Affrontare un momento difficile della vita, con il supporto di qualcuno è davvero una cosa che ha un’importanza rilevante. I benefici del calore di Mao Mao sullo stato di salute di Shao, sono davvero molti. Anche quando cerca di rassicurarlo e di dirgli che sta bene, il cane non si allontana da lui e adagia la sua testa sul petto del suo papà, per continuare a dimostragli che lui non andrà mai da nessuna parte.