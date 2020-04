March il cane depresso per il rifiuto March il cane depresso per il rifiuto, ha trovato la famiglia perfetta per lui

March ha vissuto da randagio per molto tempo e si era perfino dimenticato di come era vivere in una casa calda ed avere degli amici umani amorevoli. Un volontario, quando lo ha visto, non poteva lasciarlo ed infatti ha deciso di portarlo nel suo rifugio, per cercare la soluzione ideale anche per lui.

I primi giorni in quel posto, per lui non sono stati affatto semplici, poiché è stato sottoposto a diverse cure per farlo tornare a stare bene ed in salute.

Subito dopo una famiglia, si è fatta avanti per adottarlo, ma dopo diversi incontri, hanno deciso di tirarsi indietro. Non volevano portarlo via.

Da quel momento, March ha iniziato ad entrare in depressione. Si è seduto davanti al muro e non aveva più intenzione di fare altro. Quel rifiuto per lui, è stato terribile.

Una giornalista, chiamata Dawn Timmeney, ha deciso di condividere la sua foto, che da quel momento è diventata virale sul web. Il suo scopo era proprio quello di riuscire a sensibilizzare tutti gli utenti sull’adozione.

Ad un certo punto, per il cucciolo sono iniziate ad arrivare centinaia di richieste. In molti si sono fatti avanti per adottarlo e questo ovviamente, ha stupito i volontari, ma soprattutto la donna, che ha raccontato della sua storia.

Sono state fatte molte selezioni, ma alla fine è stata trovata la famiglia perfetta anche per il piccolo March. Ora ha tutto ciò che un cane può desiderare: una casa calda in cui poter vivere e degli amici umani, disposti a fare di tutto per lui. Ecco il video della sua storia di seguito:

Da quando è stato portato via dal rifugio, la depressione sembra essere sparita nel nulla. Forse quelle persone, sono state talmente brave con lui, che sono riusciti a fargli dimenticare i traumi del passato.

In molti rifugi delle nostre città ci sono cani che hanno solo bisogno di amore ed affetto. Adottate e non comprate!