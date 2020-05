Maria De Filippi paparazzata a spasso con il suo cane: una bassotta di nome Filippa La nota conduttrice Maria De Filippi è stata fotografata a spasso con la bassotta Filippa, il cane di famiglia

Maria De Filippi è una nota conduttrice dei programmi più amati e seguiti dagli italiani. Ma sapevate che è anche un amante degli animali? È stata fotografata a passeggio con la mascherina, insieme al suo cane, una bassotta che si chiama Filippa.

Anche in un’altra occasione, Maria De Filippi era stata paparazzata in compagnia dell’altro cane di famiglia, Ugo. Nonostante i suoi impegni lavorativi e la ripresa di Uomini e Donne, la famosa conduttrice non rinuncia alle passeggiate con i suoi amati amici a quattro zampe.

In diverse occasioni Filippa e Ugo sono stati paparazzati, proprio come delle star!

Le testate giornalistiche raccontano della testimonianza dell’allevatrice della bassotta Filippa, che un giorno ha ricevuto una chiamata da parte di una donna, che le ha raccontato di aver perso da poco un bassotto di nome Cassio e che la sua scomparsa la stava facendo soffrire molto, per questo motivo voleva adottare un altro cane.

La donna dall’altra parte della cornetta, non aveva però riconosciuto la conduttrice. Dopo diversi mesi, l’ha contattata nuovamente, per sapere cosa avesse deciso e se volesse dare a Maria De Filippi il suo cane! Da quel momento la bassotta Filippa è entrata a far parte della famiglia e sono numerosi i momenti d’amore e d’affetto, che la conduttrice ha pubblicato sul suoi profili social.

Riguardo ad Ugo, invece, durante una confessione ad Alfonso Signorini, Maria De Filippi ha raccontato che purtroppo soffre di epatite cronica. Il cucciolo ha un’età avanzata e la conduttrice è preoccupata per il suo stato di salute e non c’è un solo istante, in cui non gli dimostra il suo amore e la sua presenza.

In famiglia c’è anche un gatto, che si chiama Filippo, ma sembrerebbe che passi più tempo in ufficio con Maurizio Costanzo.

È sempre stata un’amante degli animali ed ha sempre cercato di diffondere appelli contro l’abbandono e di partecipare a campagne pubblicitarie. Molto spesso, durante la trasmissione C’è Posta Per Te, la conduttrice si mostra mentre da da mangiare ad un cane che si chiama Saki, di razza pitbull. Molti hanno pensato che fosse suo, ma poi ha raccontato che non è di sua proprietà, ma lo scopo è stato quello di dimostrare ai telespettatori, che non tutti i pitbull sono feroci come si crede!