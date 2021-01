Marley, abbandonata con un biglietto al collo: “C’era scritto il suo problema”

La famiglia di Marley ha deciso di abbandonarla perché non aveva i soldi per curarla

Marley è una femmina di Golden Retriever, abbandonata dalla sua ex famiglia in una stazione dei Vigili del Fuoco, con un biglietto attaccato al collo. Non solo quelle persone hanno scelto la strada più facile e codarda, ma hanno anche deciso di scriverlo su un pezzo di carta.

Credit: Humane Society of Mercer County

Era un normalissimo giorno, quando un buon samaritano si è ritrovato a passare a piedi davanti alla stazione dei pompieri. La sua attenzione è stata catturata da una cagnolina sola e triste. Qualcuno l’aveva legata alla porta della stazione e qualcosa lo ha spinto ad intervenire. Il passante ha pensato di contattare i Vigili del Fuoco sul loro sito web. Poco dopo il suo avvertimento, uno dei pompieri ha letto il messaggio:

C’è un Golden Retriever legato alla porta sul retro dei vigili del fuoco. Ha un biglietto legato al collare. Ha bisogno d’aiuto.

Quando il Vigile del Fuoco ha letto quelle parole, si è subito precipitato all’esterno per verificare e alla vista di Marley, ha ben pensato di allertare le autorità, per denunciare la vicenda. Poi si è occupato personalmente di portare la cagnolina al rifugio locale.

Il biglietto di Marley

Sul biglietto di Marley, c’era scritto che la cucciola soffriva della malattia di Lyme. Si tratta di un’infezione batterica che viene trasmessa con il morso delle zecche e che può comportare all’animale i seguenti sintomi: febbre, dolori muscolari, perdita dell’appetito, ingrossamento dei linfonodi, letargia, stanchezza e malessere. Fortunatamente può essere curata.

Credit: Humane Society of Mercer County

Dopo diverse indagini, i volontari del rifugio, sono riusciti a contattare l’ex famiglia della cagnolina. Ma quelle persone non avevano alcuna intenzione di starli a sentire. Non avevano i soldi per curare Marley, per questo avevano deciso di lasciarla nelle mani dei Vigili del Fuoco.

Credit: The Dodo – YouTube

Fortunatamente, la sua storia ha commosso così tante persone, che in pochi giorni la dolce amica a quattro zampe, ha trovato una famiglia affidataria. Delle persone pronte a prendersi cura di lei e a farsi carico di tutte le spese mediche. Gli angeli esistono! Auguriamo a Marley di sconfiggere la malattia e di essere amata per il resto della sua vita.