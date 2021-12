Quando Pauline ha salvato Marley e l'ha portata a casa, aveva paura che la volpe potesse non andare d'accordo con suo cucciolo Ernie

I protagonisti di questa bellissima storia sono una piccola volpe ferita e malata di nome Marley e un bulldog di nome Ernie. Quando l’animale selvatico è stato salvato e portato a casa da un’amante di animali di nome Pauline, nessuno immaginava che potesse stringere un’amicizia così straordinaria con il cucciolo di famiglia.

Pauline Ashanolla, una donna di 28 anni dell’isola di Wight, in Inghilterra, ha un’unica grande passione: gli animali. Che siano domestici o selvatici, mammiferi o pesci, lei li ama con tutta se stessa.

Per questo motivo quando ha sentito di una piccola volpe sofferente trovata in strada da una coppia, si è subito interessata alla vicenda e si è impegnata nel suo salvataggio.

Le condizioni della piccola volpina erano disperate e lei aveva bisogno di cure costanti per riuscire a sopravvivere. Per sua fortuna, quella splendida ragazza era determinata a fare di tutto per aiutarla. Così convinta che Pauline ha anche rifiutato il lavoro dei suoi sogni pur di starle vicino il più possibile.

Ci sono volute settimane, pasti caldi ogni 60 minuti, farmaci e bagni medicali, ma alla fine la piccola volpe si è ripresa da tutte le malattie e infezioni che aveva.

Nel frattempo, aveva anche trovato un posto che iniziava a sembrare sempre di più la sua nuova casa.

Marley e l’amicizia con Ernie

Il lavoro che Pauline stava svolgendo con la volpe Marley l’appagava incredibilmente, tuttavia aveva una preoccupazione. In casa con Pauline c’era già un animale, il bulldog Ernie.

La ragazza era preoccupata al pensiero che i due potessero non legare e, anzi, scontrarsi violentemente.

Marley ha mantenuto sempre un atteggiamento mansueto, ma il cagnolino, invece, inizialmente aveva tanta paura della nuova ospite e la schivava in ogni modo possibile.

Pauline ha deciso di non intervenire e di lasciarli conoscere a modo loro. Con il passare dei giorni Ernie si è tranquillizzato sempre di più, finché addirittura non ha permesso alla volpe di dormire e mangiare insieme a lui.

Quel giorno ha sancito l’inizio di un’amicizia insolita ma straordinaria allo stesso tempo. Ernie e Marley ora vivono letteralmente in simbiosi e sono diventati anche delle star del web.