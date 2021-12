Dopo anni di abusi e maltrattamenti il piccolo Marshall è finalmente libero: sta per diventare un cane poliziotto

Pochi giorni fa abbiamo ricevuto una notizia bellissima. Il cocker spaniel Marshall sta facendo un corso di addestramento per diventare un cane poliziotto e i maltrattamenti che ha subito, per lui sembrano essere solo che un brutto ricordo. Non ha riportato gravi traumi.

Un episodio davvero bellissimo e che merita di essere conosciuto. Questo perché è stato possibile solo grazie al lavoro di un gruppo di ragazzi dal cuore enorme.

La vicenda del piccolo Marshall è iniziata diversi mesi fa. I volontari di RSPCA hanno saputo di ciò che era costretto a vivere questo cucciolo, grazie ad una segnalazione.

Una donna li ha chiamati per informarli di ciò che gli faceva quello che doveva essere il suo amico umano. Per i ragazzi sentire quel raccontato, è stato davvero drammatico.

Il piccolo Marshall ogni giorno era costretto a subire cattiverie e maltrattamenti. Quella che doveva essere la sua famiglia umana non si curava affatto di lui, anzi lo maltrattava in continuazione e lo lasciava solo e triste in un angolo del loro giardino.

I ragazzi per riuscire a liberarlo, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Sono andati tutti insieme nell’abitazione e viste le condizioni in cui era tenuto il cane, quelle persone non hanno avuto altra scelta che lasciarlo andare.

La nuova possibilità di vita del piccolo Marshall

All’arrivo nella clinica veterinaria, il piccolo aveva traumi e ferite sul corpo davvero gravi. Non aveva mai conosciuto l’amore nella sua breve vita, ma grazie al lavoro di questi ragazzi, il suo destino è stato cambiato per sempre.

Marshall solo pochi mesi fa è entrato nella scuola per diventare un cane poliziotto e nonostante ciò che ha vissuto, non ha mai perso la fiducia negli esseri umani. È felice di tutto ciò che ha e soprattutto di quello che sta facendo.

Il suo addestratore Adey Cole dice che vederlo in azione è davvero bellissimo, poiché ama quello che sta per diventare, ma soprattutto è soddisfatto e contento della sua nuova possibilità di vita.