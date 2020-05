Maryjane la cagnolina rubata, che rivede il suo amico umano dopo 7 mesi Maryjane la cagnolina rubata, è stata ritrovata da un'associazione

Sapere che ti hanno rubato il cane e non riuscire a far nulla per ritrovarlo deve essere qualcosa di davvero drammatico ed proprio quello che è stato costretto a vivere un ragazzo al quale, infatti, la sua cagnolina Maryjane è stata rubata proprio mentre era fuori casa a fare la sua solita passeggiata.

Era un giorno come un altro per il giovane che si trovava nel giardino della sua abitazione con la sua cucciola. Non c’era nulla di strano e tutto filava liscio come qualsiasi altro giorno.

Per questo motivo, ha deciso di rientrare per finire le sue faccende. Quando è tornato fuori, però, ha fatto la tragica scoperta.

La sua amata cagnolina era svanita nel nulla e di lei si erano perse tutte le tracce. Il ragazzo non riusciva a crederci ed ha iniziato a girare tutto il quartiere alla ricerca della sua amica a quattro zampe.

Nessuno aveva notizie. E’ andato avanti a cercarla per diverse settimane facendo annunci e mettendo volantini in giro, con la speranza che qualcuno l’avesse vista e si facesse avanti per farlo riabbracciare con la sua cagnolina.

Era come se la piccola Maryjane si fosse dileguata nel nulla. Il suo amico umano non ha mai ricevuto alcuna chiamata per lei fino a quando, sette mesi dopo, non ha visto un video su Facebook: I volontari di Collier Das Dog avevano trovato quella cucciola che viveva come randagia in mezzo alla strada.

I volontari l’hanno portata subito nel loro rifugio ed hanno iniziato a fare diversi appelli sul web. Il suo amico umano sin da subito aveva capito che si trattava di lei e quando si sono rivisti tutti i suoi dubbi sono diventati certezze. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Maryjane, appena ha rincontrato il giovane, non è più riuscita a trattenere l’eccitazione. Gli è praticamente saltata addosso. Per i volontari questa era la dimostrazione che cercavano. Da quel momento, infatti, sono potuti tornare a stare insieme, proprio come prima.

Questa storia è la dimostrazione che nella vita non bisogna mai perdere la speranza. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici!