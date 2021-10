Questa è la storia di un abbandono terrificante di un povero animale inerme e malato lasciato al suo destino di morte. Ma è anche la storia di un lieto fine, grazie a un salvataggio davvero eroico e che merita un applauso. Matheus Laiola salva un cane paraplegico che il suo tutore aveva abbandonato nello stato del Paranà. Come si fa a compiere un gesto così crudele?

Fonte foto da video Instagram di delegado.matheuslaiola

Matheus Laiola lo scorso venerdì 27 agosto ha condiviso sui social network l’incredibile salvataggio di un cane paraplegico. Insieme alla protettrice degli animali, Mari Hedler, è riuscito a trarre in salvo una povera pelosetta che aveva sofferto molto nella sua vita.

Abbiamo ricevuto una segnalazione di un cane che strisciava.

Questo il commento del delegato su Instagram, prima di arrivare sul luogo dove era stato avvistato un povero cane in difficoltà, perché non poteva muovere le zampe posteriori.

Il cane strisciava perché paraplegico. Inoltre soffriva di una forte lesione cutanea. Qualcuno lo aveva abbandonato. Un poliziotto in borghese è riuscito a scoprire l’identità della proprietaria, che però di fronte agli agenti in divisa ha negato di conoscere l’animale.

Per fortuna la cagnolina è stata salvata ed era sotto la tutela di Mari, che l’ha immediatamente portata in un ambulatorio veterinario per le prime visite e cure mediche.

Fonte foto da video Instagram di delegado.matheuslaiola

Matheus Laiola salva un cane paraplegico: quali sono le sue condizioni di salute oggi?

Mentre apprendiamo che la donna ha scontato un solo giorno di prigione per i reati di maltrattamento, apprendiamo che ora il cucciolotto è in ottime mani. Come non è mai stato in vita sua.

Fonte foto da video Instagram di delegado.matheuslaiola

I volontari si prenderanno cura di lui e seguiranno tutte le indicazioni dei medici veterinari per rimettere il cane in forma. Così che presto possa trovare una casa per sempre sicura e amorevole.