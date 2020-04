La storia di Maximus, il cane più anziano del mondo Maximus, il cane più anziano del mondo ha 24 anni

Il protagonista di questa storia si chiama Maximus ed è il cane più anziano del mondo. Le sue immagini arrivano direttamente da Cleethorpes, Inghilterra. Maximus ha ben 24 anni (120 umani) ed è un meticcio, nato da un bull terrier e uno staffordshire. Ha una vita bellissima e delle persone amorevoli, grazie alle quali potrà trascorrere i suoi ultimi anni felici, ma il passato di questo cucciolo non è stato affatto semplice.

Maximus viveva con delle persone che lui considerava la sua famiglia, ma che e lo maltrattavano e lo picchiavano. Ha vissuto nella sofferenza, fino a quando non è finito in gravi condizioni, in una clinica veterinaria.

Il veterinario si è reso conto che era stato picchiato, perché aveva le costole rotte e che era stato nutrito con dell’acido. Infatti, oggi, Maximus non riesce ad abbaiare e soffre di un disturbo post traumatico da stress. L’amorevole famiglia che si prende cura di lui, ha raccontato che i suoi ex proprietari provenivano dallo Yorkshire e ogni volta che oggi sente qualcuno parlare con quell’accento, inizia a tremare di paura.

Lisa Hezzel e Rich Winter, questi i nomi dei suoi proprietari, quando lo portano in giro, si assicurano sempre di non farlo spaventare e di non fargli incontrare persone che potrebbero ricordargli quelle bestie che gli facevano del male.

Maximus ama il cibo, ama il kebab e i toast e ama giocare con i bambini di casa.

“Non può abbaiare, strilla come un maiale. I veterinari sono riusciti a ricostruirgli il muso. Quando l’ho visto per la prima volta, gli mancava molto pelo e nessuno l’aveva scelto perché aveva un aspetto orribile, ma non appena l’ho visto mi sono innamorata di lui“, ha raccontato Lisa.

Da quel giorno Maximus è diventato un cane amato e viziato e la sua famiglia non si è mai pentita della scelta fatta. Grazie a tutti coloro che hanno dato una seconda possibilità a questo bellissimo cane.