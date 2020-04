Il cane trovato fuori la roulotte, in gravi condizioni Il cane trovato fuori la roulotte, in gravi condizioni e la sua nuova possibilità di vita..

“Era un giorno come un altro per me, che ero in viaggio con il mio camper. Mi sono fermato in un parcheggio del posto e fuori una roulotte, ho visto un cane legato con una catena intorno al collo. Era magro, triste e solo. Quella vista mi ha sconvolto.

Ho deciso di rimanere lì per controllare e poche ore dopo, mi sono reso conto di ciò che stava accadendo. Quelli che dovevano essere i suoi amici umani, erano una coppia di tossicodipendenti.

Per questo motivo, il cucciolo, era spaventato e traumatizzato da loro. Sono usciti il giorno seguente ed invece di dargli qualcosa da mangiare, gli hanno dato solo un po’ di acqua.

Quella vicenda mi ha sconvolto e per questo, ho provato a conquistare la fiducia del cane. Non è stato affatto semplice, ma alla fine, dopo diverse ore, sono riuscito nel mio obiettivo, quando gli ho dato qualcosa da mangiare.

A quel punto, sono andato a parlare con i loro amici umani e dopo aver insistito per un po’, sono riuscito a prenderlo. L’ho messo sul mio camper e siamo ripartiti verso casa.

Durante il viaggio, il cucciolo mangiava tantissimo, ho scoperto che aveva molte zecche sul suo corpo ed anche la rogna in stato molto avanzato. Infatti, per prima cosa l’ho portato dal veterinario.

Per diverse settimane l’ho tenuto con me, ma quando sono dovuto tornare a lavoro, ho chiesto ad una mia amica, che è una volontaria dell’associazione del posto, di prendersene cura.

Durante l’estate, il cane è stato in un campo estivo dedicato proprio a loro, in cui ha fatto molti miglioramenti. Ha imparato a giocare con i suoi amici a quattro zampe ed ha tirato fuori la sua personalità dolce e gentile. Alla fine, è riuscito a trovare anche una famiglia amorevole, disposta a donargli la seconda possibilità di vita che merita ogni cucciolo e vederlo oggi, è davvero meraviglioso.”

Una storia incredibile, che merita di essere conosciuta. Nessuno di noi, dovrebbe mai far finta di niente, quando vede un cane in gravi condizioni. Condividete il nostro messaggio con i vostri amici.

