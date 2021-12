Riuscite ad immaginare cosa possa significare vivere per un anno in mezzo alla fredda, sporca e difficile strada, senza che nessuno vi rivolga nemmeno uno sguardo? Questo è proprio quello che ha dovuto affrontare questa bellissima e dolcissima cagnolina, prima che i volontari di un’associazione di salvataggio si accorgessero di lei e la salvassero. Leggete di seguito la storia della piccola Melosa.

Sono milioni i cagnolini o altri animali domestici che vivono per le strade di tutto il mondo. Alcuni ci sono proprio nati. Altri ci sono finiti dopo che i loro ex proprietari, le persone che avrebbero dovuto badare a loro e amarli per sempre, hanno deciso di disfarsi di loro abbandonandoli ad una vita sofferente da randagi.

Può capitare che una persona non sia più in grado di garantire ad un cucciolo una vita serena e al sicuro, ma ciò non la giustifica affatto a compiere un gesto tanto vile. Ci sono centinaia di migliaia di associazioni di salvataggio pronte ad accogliere i cuccioli senza casa e basterebbe chiamare loro per fare le cose come si deve.

Guardando gli occhi tristi di questa cagnolina, si capisce subito che di traumi, nella sua breve vita, ne aveva già affrontati troppi. Lei vagava per strada da molti mesi, probabilmente da quando le sue persone preferite avevano deciso di voltarle le spalle per sempre.

Grazie ad alcuni passanti dal cuore gentile, i volontari del rifugio SOS di Los Barrios hanno saputo della sua esistenza e della sua situazione e sono subito intervenuti per aiutarla.

Melosa conquista il cuore di tutti

Nonostante ne avesse passate di tutti i colori, lo stato di salute della cucciola era abbastanza buono. Non presentava particolari patologie, ferite o malattie. Quantomeno visibili.

Quella che era più ferita era sicuramente la sua anima. Ciononostante, non ci ha messo molto a capire che quelle persone volevano solo aiutarla.

Lei si è dimostrata così dolce e altruista verso le persone e gli altri cuccioli, che la scelta del nome è avvenuta in maniera molto veloce e istintiva. I volontari hanno scelto per lei il nome di Melosa, che significa letteralmente “miele“.

Tutti sono sicuri che non ci metterà molto prima che una famiglia amorevole si innamori di lei e decida di donarle una casa per sempre.