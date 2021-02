“Mentre gli amputavo la zampa, ho capito esattamente quale fosse la cosa più giusta da fare”

Nonostante la vita ce l’abbia messa tutta per spezzarlo, Jim, un mix Chihuahua, è riuscito a rialzarsi più forte di prima e ad essere felice. Ci è riuscito soprattutto grazie alla sua forza, al suo carattere coraggioso e all’aiuto di una splendida donna di nome Sue Lynch.

Credit: Screenshot – YouTube – NewsChannel 13

Tutto è iniziato quando il cagnolino è stato vittima di un grave incidente stradale. Probabilmente un’automobile lo ha investito, spezzandogli completamente il bacino. Dopo l’incidente, il cucciolo è stato costretto a vivere per strada, fino a quando dei volontari non lo hanno trovato e lo hanno portato nel loro rifugio.

Quando è arrivato alla struttura della Humane Society of the Pike Peaks Region in Colorado, Jim era in condizioni davvero gravi. I medici hanno subito fatto dei test e hanno scoperto la grave frattura che aveva al bacino. Così, hanno deciso di operarlo subito.

Durante l’intervento, uno dei veterinari si è accorto che oltre alle fratture ossee, erano molto compromessi anche i nervi della zampa destra. Per permettere al cucciolo di liberarsi totalmente del dolore era necessario amputare tutta la zampa. Il medico che si è accorto di tutto questo e che ha deciso di intervenire in questo modo, era proprio la veterinaria Sue Lynch.

Sue adotta Jim

Credit: Screenshot – YouTube – NewsChannel 13

La dottoressa Sue ha operato personalmente il piccolo e lo ha seguito lungo tutto il suo periodo di riabilitazione. Ciò che l’ha colpita di più, ha raccontato la donna, è stato il suo carattere coraggioso e la sua immensa dolcezza. Tutti fattori che l’hanno portata ad innamorarsi letteralmente del suo nuovo amico a quattro zampe.

Durante tutta la riabilitazione, Sue ha portato a casa con se il piccolo Jim. Voleva dargli supporto 24 ore al giorno ed ha pensato che questo era il miglior modo. È stato proprio così che il marito, il figlio e l’altro cagnolino di Sue hanno avuto modo di conoscere e di innamorarsi a loro volta di questa splendida creaturina pelosa.

Credit: Screenshot – YouTube – NewsChannel 13

Jim pian piano si è ripreso e nonostante avesse solo 3 zampe, questo non pareva affatto rallentarlo. Ormai tutta la famiglia si era affezionata troppo a lui, e anche lui ricambiava questo amore sbocciato all’improvviso.

Non ci ha dovuto pensare molto la dottoressa Sue prima di prendere la decisione che, in cuor suo, aveva già preso dal primo giorno. Nel giro di qualche giorno ha firmato tutte le carte ed ha ufficialmente adottato Jim.