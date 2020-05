Merate, nasce il primo asilo per cani post quarantena Quarantena e stress nei cani: nasce a Merate l'asilo Gli Amici di Ceci, grazie all'educatrice cinofila Cecilia Sala.

La bellissima idea arriva da Lecco, precisamente da Merate. È nato un asilo per cani, chiamato Gli Amici di Ceci, per tutti quegli amici a quattro zampe che durante l’emergenza sanitaria, hanno accusato un forte stress. Dietro a tutto, c’è un educatrice cinofila di nome Cecilia Sala, la cui priorità è proprio il benessere degli amici pelosi!

La stessa Cecilia Sala ha spiegato lo scopo di questo asilo:

“La realtà in cui vivono i cani è stata stravolta in queste settimane e questo potrebbe comportare in loro delle conseguenze sul comportamento, soprattutto sui cuccioli”.

In cosa consiste questa asilo per cani? Semplice, grazie alla presenza di esperti educatori cinofili, i cani riescono a ritrovare la propria routine attraverso il gioco e tante nuove amicizie!

Non solo, con la fine dell’emergenza sanitaria, tanti proprietari sono tornati a lavorare e gli animali, abituati ad averli costantemente intorno, si sono ritrovati soli. Questo può comportare nel cane uno stress da iperattaccamento, che può compromettere la salute.

Nell’asilo di Cecilia, gli amici a quattro zampe in assenza dei loro proprietari, possono trascorrere il loro tempo giocando e sentendosi coccolati.

“La realtà stravolta causa stress anche a loro”.

Gli Amici di Ceci ha aperto i battenti lo scorso 11 Maggio, dietro l’autorizzazione del dipartimento veterinario locale:

“L’asilo è un posto sicuro e può diventare una seconda casa per gli amici a quattro zampe, che ogni giorno possono giocare e passare serenamente il tempo.

È facile notare nervosismo e apatia soprattutto nei cani più giovani. Si tratta di un’insofferenza dell’animale verso il cambiamento delle sue abitudini, dovute alla situazione che stiamo vivendo tutti. Grazie alle certificazioni che ho maturato in ambito cinofilo, potrò offrire supporto ai padroni, insegnando nell’asilo Gli Amici di Ceci di Merate, come rieducare i propri cani e tranquillizzarli, per evitare un eccessivo accumulo di stress”.