Merlin, il cane usato per fare la guardia ad un terreno, è riuscito a liberarsi Merlin, è riuscito a liberarsi, era usato per fare la guardia ad un terreno

Purtroppo, non tutti i nostri amati amici a quattro zampe hanno l’inizio di vita che meritano. Questo infatti è il caso di un dolce cagnolino, chiamato Merlin, che è stato usato da quello che doveva essere il suo amico umano, per fare la guardia ad un suo terreno.

Passava tutto il tempo, con una grande catena intorno al collo. Non poteva vedere nessuno e non veniva mai liberato. La sua storia infatti è molto triste.

Tutto questo è accaduto in Spagna, più precisamente a Malaga. Questo cucciolo è stato adottato quando aveva pochi mesi e sin da subito, è stato usato da quell’uomo.

Lui credeva che essendo grande, avrebbe impaurito le persone. Merlin, però, non ce la faceva più a vivere in quelle condizioni.

Infatti un giorno, ha iniziato ad usare tutta la sua forza ed è riuscito a rompere quella catena e a guadagnarsi la sua desiderata e tanto sognata libertà. E’ stato trovato da uno dei volontari del rifugio, mentre vagava solo per le strade della città.

Aveva un collare molto stretto intorno al collo e il ragazzo, dopo aver conquistato la sua fiducia, ha deciso di portarlo nella cinica veterinaria, per fare tutti gli accertamenti. Subito dopo è stato portato nel rifugio de La Società per la Protezione degli Animali e delle Piante.

Il cagnolino nonostante nella sua vita non avesse avuto molti contatti con gli esseri umani, ha imparato a fidarsi sin da subito. I volontari ora stanno facendo il possibile per farlo tornare a stare in bene ed in salute. Ecco il video della sua storia di seguito:

Merlin, adesso, sta cercando una nuova casa ed una nuova famiglia, disposta a prendersi cura di lui. I ragazzi sperano di riuscire a trovare in fretta delle persone che gli possano donare la seconda possibilità di vita che merita ogni cane.

Tutti noi ci auguriamo che arrivi il lieto fine anche per questo cucciolo. Condividete con i vostri amici questa storia meravigliosa!