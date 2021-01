“Mi ero rassegnato e stavo cercando un altro cane da adottare. Poi ho acceso il computer e…”

L’anno che si è appena concluso non è stato affatto facile per nessuno di noi, ma in particolare per un uomo di nome Dylan Summers e per la sua cagnolina Athena. A febbraio, mentre si stava riprendendo da un’operazione che aveva portato all’amputazione di una delle sue zampe, la cagnetta è misteriosamente scomparsa nel nulla.

Credit: Screenshot, fox2now.com

Mi sono distratto un attimo e non c’era più. Non era affatto da lei scappare via. Da sempre è molto legata a me e in quel periodo di convalescenza, questo legame si era addirittura accentuato.

Così inizia il racconto di questo uomo che ha dovuto affrontare la sparizione della sua migliore amica.

Qualche settimana prima, la cucciola era stata investita da un’auotomobile. Portata d’urgenza nella clinica veterinaria, Athena si era salvata ma era stato necessario amputarle una zampa.

Ho subito pensato che qualcuno l’avesse rubata. Ero disperato. Ho iniziato immediatamente a cercarla. Io avevo bisogno di lei, ma lei aveva ancor di più bisogno di me per riprendersi al meglio dall’operazione.

Le ricerche sono andate avanti per ore. Ma ben presto le ore diventarono giorni, poi settimane, poi addirittura mesi. Nessuna traccia di Athena era mai venuta fuori e Dylan stava quasi per perdere tutte le speranze.

Il ritrovamento di Athena

Credit video: FOX 2 St. Louis – YouTube

Arrivato a dicembre, quindi ben 10 mesi dopo la scomparsa della sua amata cagnolina, Dylan si era ormai rassegnato ed ha iniziato a cercare un altro cucciolo da salvare e a cui donare tutto il suo amore.

Per prima cosa, proprio come aveva fatto quando aveva adottato Athena, Dylan ha acceso il computer ed ha iniziato a fare ricerche sui siti di alcune strutture di salvataggio animali della zona. Improvvisamente, sul sito della Gateway Pet Guardians, l’uomo ha notato delle foto di qualcuno di familiare. Sembrava proprio lei, la sua amata cucciola scomparsa.

Credit: Screenshot, fox2now.com

In quell’esatto momento Dylan ha preso il telefono ed ha subito contattato l’associazione, affermando che quella cagnolina fosse la sua Athena. Il giorno successivo, esattamente il 31 dicembre, l’uomo è saltato in macchina ed è andato a riprendere la sua amica a quattro zampe.

Credit: gatewaypets – Facebook