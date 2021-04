“Mi fidavo ciecamente della mia amica, ma non potevo immaginare quello che sarebbe successo dopo”

Per raccontare la storia di amore e amicizia che lega una donna del Colorando di nome Caroline Wilson e il suo cucciolo di nome Solo, non basterebbe un libro di mille pagine. I due sono sempre stati inseparabili, fin da quando Caroline era una bambina di appena 5 anni. La cosa più devastante che potesse accaderle, era quella di perdere il suo amico a quattro zampe.

Credit: Denver7 / Youtube

Separarsi dal proprio animale domestico, magari dopo anni e anni di amicizia indissolubile, è la cosa peggiore che possa capitare a qualsiasi proprietario. Soprattutto se ciò avviene in maniera totalmente inaspettata.

Questo è proprio ciò che è capitato alla povera Caroline, una donna che vive in Colorado, negli Stati Uniti D’America.

Caroline è una donna in carriera che, spesso e volentieri, quando era di turno a lavoro lasciava il suo cucciolo alle cure della sua migliore amica. Era un’abitudine per lei e si fidava ciecamente della sua amica.

Un giorno, come sempre, aveva lasciato Solo dalla sua migliore amica, ma non avrebbe mai potuto immaginare cosa sarebbe accaduto poco dopo.

Il rapimento di Solo

Credit: Denver7 / Youtube

L’amica di Caroline aveva appena prelevato Solo dalla casa di Caroline e se ne stava tornando tranquillamente a casa sua. Prima di rientrare, la donna ha deciso di fare una sosta volante in una caffetteria, per prende un frullato.

Avrebbe lasciato Solo in macchina soltanto per un minuto, quindi non si è preoccupata più di tanto.

Proprio in quel minuto, però, un malintenzionato è passato da quelle parti ed è saltato sulla macchina accesa fuggendo via e portando con sé anche il povero cucciolo.

Credit: Denver7 / Youtube

Nell’esatto momento in cui ha saputo cosa era accaduto, il cuore di Caroline si è frantumato in mille pezzi.

Immediatamente ha pubblicato decine di annunci e ha denunciato tutto alla Polizia. La caserma della Polizia stessa, ha pubblicato un annuncio sulla pagina Facebook, raccontando la storia di Solo e pregando i ladri di tenere al sicuro il cucciolo e riconsegnarlo.