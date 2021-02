“Mi hanno chiamata dicendomi di un incendio a casa mia. Sono tornata subito indietro e l’ho vista. Sono scoppiata a piangere. Non poteva essere vero”

Per Brittany, la morte di Leia è una tragedia che difficilmente dimenticherà

La cagnolina Leia è morta in un incendio, mentre la sua mamma umana si era assentata per andare dal dottore. Una triste storia che ci arriva dal Mississippi. Brittany D’Antoni era da poco risultata positiva al Covid-19 e si trovava alla guida della sua auto per andare dal medico, quando ha ricevuto una chiamata da sua sorella.

La donna piangeva e continuava a ripetere che la sua casa era in fiamme. Voleva sapere dove si trovasse e se con lei ci fossero anche i suoi cani. In quel preciso momento, Brittany è entrata nel panico e ha realizzato che i suoi due animali, Leia e Lillith erano in grave pericolo.

Così, ha fermato l’auto, ha fatto inversione e si è precipitata di nuovo verso casa. Non appena arrivata, la donna ha visto le luci lampeggianti dell’ambulanza e le squadre di emergenza che cercavano di spegnere l’incendio. Uno dei suoi cani, Lillith, era attaccato all’ossigeno. Mente Leia, il pastore australiano sordo di solo un anno, non ce l’aveva fatta.

Quando Lillith mi ha vista, si è subito mostrata entusiasta. Non l’avevo mai sentita piangere prima, ma in quel momento l’ha fatto non appena mi ha visto. L’ho portata di corsa dal veterinario, seguendo tutte le istruzioni dei soccorritori. Fortunatamente, dopo pochi giorni di ricovero, ho potuto riportarla a casa.

Il commovente gesto dei Vigili del Fuoco per Leia

I Vigili del Fuoco, hanno deciso di aiutare Brittany dopo la sua dolorosa perdita. L’hanno aiutata con la sepoltura e le hanno permesso di dire addio alla sua amata cagnolina.

Non siamo riusciti a capire esattamente dove si trovavano i suoi animali domestici e siamo tristi per questo. Ma siamo contenti di essere riusciti ad entrare e salvarne almeno uno. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze a Brittany per la sua perdita.

Non sarà facile per la donna superare la perdita di Leia e della sua casa. Ciò che ci rincuora, è che potrà ancora contare sull’amore ed il supporto morale che Lillith continuerà a darle. Un ringraziamento speciale va ai Vigili del Fuoco per l’umanità mostrata dopo la morte della cagnolina.