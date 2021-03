Purtroppo non tutti gli animali riescono a trovare una casa. Oggi abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Mia. È una dolcissima pit bull di 5 anni, che spera solo di trovare la sua famiglia ed una casa calda in cui poter vivere.

CREDIT: FACEBOOK

Ci sono cuccioli che possono impiegare poche settimane a trovare degli amici umani perfetti. Altri invece, sono costretti anche ad aspettare molto tempo, prima di poter andare via da quei rifugi.

Mia, per esempio, è una dolce cagnolina che è stata trovata a vivere da randagia. I volontari quando sono venuti a conoscenza della sua situazione, hanno deciso di intervenire in fretta.

Tuttavia, nel momento in cui sono arrivati in quel quartiere, la scena che si sono trovati davanti è stata straziante. La cucciola era sola, triste e depressa. A causa di quello che aveva passato nella sua vita non si fidava affatto degli esseri umani.

CREDIT: FACEBOOK

Infatti quando ha visto quei ragazzi andare verso di lei, in un primo momento è fuggita via. Desiderava poter rimanere da sola. Non sapeva che quelle persone meravigliose, volevano solo mettere fine alle sue sofferenze.

Si sono mostrati dolci e pazienti nei suoi confronti. Sono riusciti nel loro obiettivo dopo diverse ore e, alla fine, l’hanno portata nel loro rifugio. Speravano di trovare la casa adatta a lei in poco tempo.

La lunga attesa di Mia per trovare una famiglia

Da quel giorno sono passati quasi 4 anni. Per Mia non si è mai fatto avanti nessuno. In questo lungo periodo ha fatto molti miglioramenti. Ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani ed ha imparato anche tutte le regole per vivere in una casa.

I volontari poco tempo fa, con la speranza di trovarle una famiglia, le hanno anche fatto fare un servizio fotografico speciale. Le hanno messo un cerchietto con delle orecchie da coniglio e dopo averle fatto tutte le foto, le hanno pubblicate sui social.

CREDIT: FACEBOOK

Hanno deciso di chiedere aiuto anche ad altre associazioni. Però per lei ancora non arriva il lieto fine che tanto desidera. Ogni cane merita di trovare una casa per sempre. Buona fortuna piccola!