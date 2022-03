Ha percepito il pericolo ed è riuscito a salvare la sua famiglia: Micio è morto a causa dei fumi dell'incendio in una delle camere della casa

Quella di Micio è una storia triste, il gatto è morto ma è riuscito a salvare la sua famiglia. La vicenda arriva da Gargnano, nell’Alto Garda.

I suoi amici umani si trovavano in casa, dopo l’ora di cena e stavano guardando la televisione nel salotto. Tutti ignari di ciò che stava accadendo. Micio però ha subito percepito il pericolo ed ha iniziato a miagolare, per cercare di allarmare i suoi familiari.

Era un miagolio strano, diverso. Il gatto aveva qualcosa che non andava e proprio per questo, una delle figlie ha cercato di capire cosa volesse dirle. Quando è uscita dalla porta della villetta di famiglia, si è resa conto che il tetto era avvolto dalle fiamme.

Così, si è subito affrettata ad allarmare tutti e suo fratello, che si trovava in un’altra stanza. Sono riusciti a mettersi in salvo. In poco tempo l’incendio è divampato ovunque.

Sono stati attimi di assoluto terrore e confusione e proprio mentre le fiamme continuavano ad avvolgere l’abitazione, nessuno riusciva più a trovare Micio. I suoi amici umani hanno pensato che il gatto si fosse messo in salvo e che si trovasse nascosto da qualche parte nel giardino.

Soltanto dopo, si è scoperto che si era rifugiato in una delle camere della villetta, dove purtroppo è morto a causa dei fumi dell’incendio.

Il gatto è morto, ma è prima riuscito a salvare la sua intera famiglia. La sua storia si è diffusa sul web, ed è stato acclamato da tutti come un eroe a quattro zampe. Se non avesse percepito il pericolo e non avesse attirato l’attenzione della sorella umana, forse le cose sarebbero andate diversamente.

Questa vicenda ci insegna, ancora una volta, l’importanza degli amici a quattro zampe nella vita degli esseri umani. Sono disposti a dare la propria vita, come ha fatto Micio, pur di salvare quella delle persone che amano.