Non volevano occuparsi delle sue cure, così quando hanno scoperto che era malato, lo hanno gettato per strada: la storia di Mickey

Un’altra storia che ha suscitato rabbia sui social e che ha fatto il giro del mondo. Mickey è un cagnolino abbandonato da persone crudeli, che non avevano tempo e pazienza per prendersi cura di lui. Hanno scoperto i suoi problemi di salute e invece di tenergli la zampa, hanno scelto di gettarlo per strada ed abbandonarlo a se stesso.

Troppo piccolo per riuscire a cavarsela da solo, la vita di questo cucciolo era davvero in grave pericolo. Per fortuna, un passante ha incrociato il suo cammino e alla vista della sua sofferenza, ha preso il telefono ed ha chiamato i volontari del posto. Quest’ultimi si sono precipitati sul punto indicato e sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto le condizioni di Mickey. Era troppo piccolo e malato, soltanto persone senza coscienza avevano potuto compiere un gesto così meschino.

Il cagnolino è stato subito portato da un veterinario, che lo ha visitato e ha deciso di sottoporlo ad un intervento chirurgico. Era troppo debole e piccolo, ma era la sua unica possibilità di sopravvivenza.

Fortunatamente, l’operazione si è conclusa con successo e Mickey ha potuto ricevere tutte le cure di cui aveva bisogno. Adesso si trova ancora sotto le amorevoli cure dei volontari, che stanno lavorando con lui per insegnargli come vivere e crescere. Presto sarà abbastanza grande da riuscire a badare a se stesso e sarà pronto per essere inserito sulla lista dell’adozione. Potrà finalmente conoscere l’amore vero di persone disposte a prendersi cura di lui per il resto della sua vita.

La storia di questo cucciolo si è diffusa in tutto il mondo. Purtroppo ogni giorno ci troviamo costretti a leggere storie di abbandoni, ma questo perché l’unica crudele bestia è l’essere umano. Per fortuna esistono i volontari, delle persone che dedicano la loro vita a salvare questi poveri esseri indifesi.

