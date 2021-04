FedEx Mike Holiday è un’autista che pochi giorni fa, si è ritrovato a vivere un episodio che non dimenticherà mai. Si trovava in mezzo al traffico, quando ha visto un cane nero di taglia media che correva nel parco con una donna che lo inseguiva.

All’improvviso, l’animale impaurito è corso in mezzo alla strada. Mike è rimasto a guardare la scena, terrorizzato dal fatto che una macchina potesse investirlo da un momento all’altro.

Così l’autista ha iniziato a fischiare, cercando di attirare la sua attenzione: “Vieni qui, vieni qui, vieni qui”. Il cane si è avvicinato all’enorme mezzo e senza nemmeno rifletterci, nel giro di pochi secondi, è salito a bordo.

Mike aveva un cane sul camion e non aveva idea di cosa sarebbe accaduto dopo. Era sorpreso però nel vedere come l’animale si sentisse a suo agio nel veicolo, accanto ad un estraneo.

Non potevo interrompere il mio lavoro, perché avevo delle importanti consegne da fare. Così, ho continuato la mia giornata lavorativa in compagnia del cucciolo. Non ha mai abbaiato e non si è amentato. È rimasto accanto a me felice.