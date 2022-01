Quella che vi raccontiamo oggi non è l’ennesima storia di un salvataggio di un cucciolo abbandonato o randagio. Si tratta sempre di un salvataggio, ma questa volta il fortunato che avrà una seconda possibilità di vita è un dolcissimo asino di nome Mike. A seguito di un’alluvione lui ha rischiato di annegare in un fiume, ma grazie all’intervento di alcuni buoni samaritani è riuscito a mettersi in salvo. E non ha esitato a ringraziare i suoi eroi umani. Leggete di seguito la storia e, se vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici.

Tutto è iniziato quando la Contea di Kerry e in particolare la zona di Killorglin è stata travolta da una tremenda inondazione. Tutti hanno subito danni, ma quello che è capitato ad una donna del posto ha catturato particolarmente l’attenzione di molti.

La donna ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook chiamata Animal Heaven Animal Rescue (AHAR) chiedendo aiuto. L’inondazione aveva sradicato il cancello della sua fattoria e il suo asino era fuggito via.

Dopo svariate ore di ricerca, alcuni abitanti della zona hanno rintracciato il povero animale in un ruscello della zona, che sempre a causa della tempesta aveva rotto gli argini e inondato la zona.

L’asinello stava letteralmente lottando per non annegare, ma non sarebbe passato ancora molto tempo prima che le sue forze lo avessero abbandonato.

Il salvataggio di Mike

Per fortuna, da quelle parti stava passando anche un tale di nome Mike Fleming. Lui fa parte del club di canottaggio della zona e sapeva meglio di chiunque altro come muoversi in acqua.

L’uomo ha legato un salvagente ad un corda, lo ha messo intorno al collo dell’asino e poi, con estrema cautela e calma, ha trascinato l’animale in salvo a riva.

La proprietaria dell’asino non poteva essere più felice di così. Il suo asinello era sano e salvo e, da quel giorno, aveva un nuovo nome. Ha deciso di chiamarlo proprio Mike, come il suo salvatore.

La cosa più divertente, ma anche dolce, di tutta la storia, è l’immagine che si è diffusa nei momenti subito successivi al salvataggio.

L’asino, una volta capito che era in salvo, ha fatto un grande e sentito sorriso verso i suoi eroi. L’immagine, neanche a dirlo, è diventata virale sul web.