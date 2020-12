(VIDEO) “Quando ha visto la mamma partorire, è rimasto immobile, non capiva cosa stesse accadendo. Poi ha visto l’asino appena nato, così si è avvicinato e… dovete vedere cosa ha fatto!”

Quella di oggi è una storia d’amore e di amicizia tra due dolcissimi animali: il cane Colton e il puledrino Willow. Mentre Olive stava dando alla luce il piccolo Willow, il cane è rimasto completamente ipnotizzato dalla scena. Quando ha visto il piccolo asino appena venuto al mondo se ne è perdutamente innamorato.

La sua padrona è rimasta così colpita dalla scena, che ha deciso di condividere le immagini con il mondo del web, riuscendo ad arrivare dritta al cuore di migliaia di persone.

Quando Colton ha visto Olive partorire, si è come immbobilizzato. Non capiva cosa le stesse accadendo. Poi ha visto il piccolo Willow e non è riuscito a tenere a freno il suo entusiasmo. Si è avvicinato all’asinello e lo ha accolto con un bacio. Io sono rimasta senza parole. Sembrava quasi volergli dare il benvenuto nella sua famiglia.