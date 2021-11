I protagonisti di questa storia sono due cani, Miles e Stanley. Nel corso del tempo, abbiamo avuto modo di conoscere e di meravigliarci dinanzi a bellissime storie di amicizie speciali, nate tra animali di diversa specie. Ma quella di oggi, è davvero fuori dal comune!

Tutto è iniziato in un normalissimo giorno per Miles e Stanley. Erano usciti con la loro proprietaria per una passeggiata. Magen Peigelbeck, questo il nome della loro mamma umana, aveva deciso di portarli sul mare vicino alla costa della Georgia. Era una bellissima giornata di sole.

All’improvviso, davanti a loro, è apparso un simpatico delfino, che ha deciso di fermarsi per salutarli. Sembrava davvero incuriosito dai due cani.

Mentre Magen osservava la scena, il dolce mammifero usciva ripetutamente dall’acqua e si avvicinava sempre di più ai suoi due amici a quattro zampe, come se volesse attirare la loro attenzione.

Dopo quel primo e dolcissimo incontro, la donna ha riportato i cani al mare altre volte. Era speranzosa di rivedere la scena un’altra volta. Da quel giorno non aveva mai smesso di pensare al delfino.

Purtroppo, non hanno più incontrato il bellissimo e intelligente animale acquatico.

Non so se accadrà ancora, ma sono davvero fiduciosa e li poterò ancora al mare. Se così non fosse, sono comunque felice, perché mi ha regalato una scena bellissima che non dimenticherò mai. Lì porto in quel posto da anni e non era mai accaduto nulla del genere. Per me, così come per i miei cani, è stato un incontro speciale.