Un gatto di nome Milo è diventato famoso sui social, poiché quasi ogni giorno chiude il suo amico cane Beckham dentro una gabbia, perché non vuole averlo sempre intorno. La sua amica umana ha voluto far conoscere a tutti il loro rapporto di amore e odio.

CREDIT: FACEBOOK

I due piccoli a quattro zampe stanno imparando ad andare d’accordo, ma ovviamente questo non è sempre semplice. Ci vuole molto tempo e pazienza.

Milo in realtà è stato adottato dalla sua amica umana Erika Longo, ormai 5 anni fa. Lo ha trovato a vivere come randagio nel suo quartiere e voleva donargli ciò di cui aveva più bisogno.

Infatti per tutto questo tempo ha avuto sempre tutto ciò che desiderava. La donna lo ha sempre coccolato e gli ha donato tutto l’amore che merita un animale. Tuttavia, quando la ragazza ha deciso di adottare il golden retriever Beckham, la situazione è cambiata.

CREDIT: FACEBOOK

Milo da un anno non riceve più tutte le attenzioni che aveva prima, questo perché la sua amica umana è impegnata anche con il cane. Lei sperava potessero diventare amici, ma non è stato così.

Il rapporto tra Milo e Beckham: il gatto chiude il cucciolo nella gabbia

CREDIT: FACEBOOK

Il cagnolino essendo piccolo, vuole sempre correre e giocare. Ama passare anche molto tempo con il suo amico gatto, ma Milo non la pensa esattamente come lui.

Infatti ogni volta che il cane inizia a seguirlo per troppo tempo, va nella gabbia. Il suo scopo non è quello di rimanere lì, ma è solo quello di attirare nella trappola il piccolo Beckham. Infatti una volta riuscito nel suo obiettivo esce in fretta e chiude il cancello.

Erika ogni volta è costretta a liberare il cane, poiché da solo non riesce proprio ad uscire. Tuttavia, ogni volta che li vede sorride, poiché il gatto riesce sempre ad ingannarlo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La ragazza ha anche aggiunto che Milo piano piano si sta abituando alla presenza del piccolo a quattro zampe. Ogni tanto è felice di averlo vicino.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: