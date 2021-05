La storia della cagnolina Molly ha avuto un inizio molto triste circa un anno fa. Alcuni volontari hanno trovato lei e il suo fratellino peloso in fin di vita, nei pressi di un fiume in Grecia. Dopo averli salvati dalla strada, quelle persone li hanno trasferiti in una delle strutture della Gaia Dogs, un’associazione di salvataggio animali olandese, che opera appunto anche in Grecia.

Credit: INSTAGRAM / MOLLY.AND.FAMILY

A qualche mese di distanza, una donna originaria del Belgio di nome Marie, è venuta a conoscenza della sua storia, se ne è perdutamente innamorata e ha deciso di portarla a casa con se.

Oggi non immaginerei mai la mia vita senza di lei. Non riesce a stare lontana da noi, ogni volta che ci allontaniamo anche solo per poco tempo, inizia a piangere e continua finché non torniamo a casa. Forse le torna in mente il suo vecchio abbandono.

Oggi Molly vive con Basiel, un San Bernardo di 3 anni adottato da un rifugio in Francia e con Julie, Anche lei San Bernardo di 6 anni.

Quando Molly ha visto per la prima volta Basiel e Julie, ha avuto così paura che si è nascosta sotto l’auto. Abbiamo cercato di farla entrare in famiglia piano piano, rispettando i suoi tempi, fin quando non si è sentita a suo agio. Oggi non riesce a stare lontana dai suoi fratelloni pelosi. Credo che si senta protetta proprio grazie alle loro dimensioni enormi.

Il rapporto di Molly con gli altri membri della famiglia

I San Bernardo non sono gli unici amici a quattro zampe di Molly.

La cucciola ha instaurato un bellissimo rapporto con la capra Hans. Si diverte a mordicchiare le sue orecchie e le sue corna. Ama trascorrere il tempo anche con Mauwie, la gatta più anziana della famiglia.

Le trovo spesso a dormire insieme. Mauwie è molto anziana e, in qualche modo, Molly lo ha capito. Con lei si comporta in modo calmo. Con gli altri gatti, invece, si diverte ad infastidirli e a rincorrerli.

Ma non è finita qui! Perché la cagnolina è anche una grande amica dell’asino Astrid e del pony Annabelle.