Dory è un cane di razza San Bernardo e la sua storia è diventata molto famosa sul web, dopo che il suo atto eroico ha salvato la sua famiglia. Ognuno di noi sa cosa significhiamo per il nostro Fido e che darebbe la sua stessa vita, pur di salvare la nostra. Era una normalissima notte per la famiglia di questo cane, quando è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato.

Dory continuava a lamentarsi e a correre per casa senza sosta. Piangeva e cercava di attirare l’attenzione dei suoi proprietari. Dopo essere riuscito a svegliarli, il San Bernardo ha continuato a lamentarsi. Cercava di farsi capire e non permetteva a nessuno di tornare a dormire.

Jack, il suo papà umano, era molto confuso dal comportamento di Dory. Ma conosceva bene il suo cane ed era certo che qualcosa non andava.

Dory e la scoperta del suo proprietario

Così ha cercato di guardarsi intorno e una volta giunto in cucina, ha sentito un forte odore di gas. Un fornello era rimasto acceso e aveva riempito l’intera abitazione di gas. L’uomo spaventato ha subito allarmato il 911 gli uomini dei vigili del fuoco. Poi ha preso Dory e sua moglie ed è uscito in giardino.

Se il San Bernardo non avesse svegliato il suo proprietario e l’uomo non si fosse accorto della perdita di gas, probabilmente a quest’ora non avrebbe più una casa.

Ma grazie al fiuto e alla percezione del pericolo del suo amico a quattro zampe, oggi è vivo. Jack ha voluto raccontare quanto gli è accaduto, per dimostrare l’importanza di un cane nella vita di un essere umano!

La storia di questo eroe peloso si è diffusa in tutto il mondo e è diventata virale sul web. Dory ha ricevuto migliaia di messaggi, attraverso i quali le persone hanno voluto lasciare un pensiero per lui.