Non molto tempo fa, un labrador nero di un anno e mezzo, chiamato Monty, è diventato un vero e proprio eroe. Ha ritrovato una pistola rubata che era scomparsa da due lunghe settimane e il suo intervento ha evitato che accadesse qualcosa di davvero drammatico. Ovviamente, ha ricevuto un premio.

CREDIT: FACEBOOK

Un episodio che ha dell’incredibile e che è diventato in fretta virale sul web. In tanti sono stupiti da ciò che ha fatto questo cucciolo.

Sandy Heinemann lo ha adottato quando aveva pochi mesi di vita. Era felice di portare il piccolo a casa con sé e sopratutto, desiderava solo potergli donare ciò che merita ogni animale.

Tuttavia, un giorno è avvenuto l’impensabile. Monty ha sempre avuto l’abitudine di voler trovare gli oggetti che erano nella strada. Ha trovato anche degli scoiattoli morti.

CREDIT: FACEBOOK

Una mattina però, il cucciolo si è fermato ad annusare qualcosa di nero, ma la sua amica umana non aveva capito bene di cosa si trattasse. Ha provato a distogliere la sua attenzione, ma i suoi tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Sandy a quel punto ha deciso di controllare bene quell’oggetto ed è proprio in quel momento che ha fatto la scoperta incredibile. Era la pistola rubata che gli agenti stavano cercando da più di 2 settimane.

Monty ha trovato la pistola che nessuno riusciva a recuperare

Era carica ed ovviamente, l’intervento di questo cucciolo ha evitato una tragedia. Sul posto sono arrivati d’urgenza diversi agenti delle forze dell’ordine, che sono rimasti a bocca aperta da ciò che ha fatto questo cane.

Sandy, in un’intervista, ha raccontato che il suo piccolo Monty è stato premiato come K-9 onorario. Le forze dell’ordine lo hanno anche portato in un negozio di animali, per comprargli tutto ciò che desiderava.

CREDIT: FACEBOOK

Quell’arma era stata rubata da un diciottenne due settimane prima. Tuttavia anche il cane poliziotto del commissariato, Arek, non era riuscito a trovarla. Aveva perlustrato tutta la zona insieme ai suoi colleghi.