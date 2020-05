Monty: cane eroe salva il suo amico umano da un furto nel parco Monty, salva il suo amico umano da un furto: la storia diventa presto virale

Era la sera del 26 aprile, quando Ivor James, un uomo di settantatre anni, ha deciso di portare il suo cane Monty a fare una passeggiata al Willenhall Memorial Park. Non avrebbe mai immaginato che il suo amico a quattro zampe l’avrebbe salvato da un furto.

Il fatto è avvenuto in Inghilterra. Stavano camminando e tutto sembrava tranquillo come ogni altro giorno, finché un ragazzo con una moto non ha iniziato a girargli intorno.

Poco dopo, il pilota, si è diretto velocemente verso James con l’intenzione di derubarlo. Monty, appena ha capito la situazione, ha deciso di intervenire.

Il dolce cagnolino, quando ha notato che il ragazzo si è avvicinato verso di loro con brutte intenzioni, si è scagliato contro il rapinatore per salvare il suo padroncino.

Il motociclista, vista la situazione, non è riuscito a portare avanti il suo obiettivo ed è stato costretto a scappare. Sul posto, è stato chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza.

Ivor ha riportato qualche lieve trauma, mentre il cucciolo ha riportato una frattura alla mascella e delle contusioni che gli hanno fatto riscontrare delle difficoltà a camminare. Il figlio dell’uomo, Simon James, per far curare il piccolo, è stato costretto ad aprire una raccolta fondi.

Ora, Monty è già tornato a camminare, ma in seguito avrà bisogno di una risonanza magnetica per capire tutti i trattamenti che dovrà subire in futuro. E’ potuto tornare anche a casa e tutta la famiglia è orgogliosa di lui.

Simon, in un’intervista, ha dichiarato: “Tutto il denaro che riuscirò a raccogliere sarà devoluto per le cure del cane. Voglio anche avvisare i fruitori del parco a stare attenti alle moto. Forse sarebbe utile mettere delle barriere, all’ingresso ed all’uscita del parco in modo da non farle entrare, anche perché non è la prima volta che succede un episodio simile.”

In molti sono rimasti stupiti da cosa è riuscito a fare questo cucciolo e la vicenda ha fatto presto il giro del mondo.