La vicenda arriva dal parco di Monza. Una signora di nome Emanuela si trovava a passeggio con il suo cane, un maremmano di nome Lea, quando è accaduto l’inaspettato.

La cagnolina si è avvicinata un po’ troppo al Lambro impetuoso e la corrente la stava portando via. Emanuela, nel panico, stava istintivamente per gettarsi nell’acqua in soccorso della sua amica a quattro zampe. Ha raccontato di essere entrata nel fiume, quando la cucciola è riuscita a trovare un appiglio e a portarsi fino a a riva. A quel punto la donna l’ha afferrata per il collare e allo stesso tempo è rimasta attaccata agli alberi.

Era ora di cena, le 20:30 circa e il parco era deserto. Emanuela aveva lasciato la borsa a riva e non aveva il cellulare per chiedere aiuto. È stato proprio in quel momento che un angelo custode è arrivato in suo soccorso.

Un dog-sitter in compagnia di 3 cani, è intervenuto in aiuto della donna e di Lea. Si è tuffato con tutti i vestiti nel Lambro e ha salvato la cucciola.

Emanuela e Lea stanno bene

Ne siamo usciti malconci ma se non fosse stato per lui, non so come avremmo fatto. Marco non ha voluto alcuna ricompensa.Io avrei voluto ripagargli almeno scarpe e vestiti, ma lui non ha voluto. Senza Marco questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia.

Emanuela ha voluto raccontare quanto accaduto a lei e la sua amica a quattro zampe, per lanciare un appello e ha voluto ringraziare pubblicamente l’angelo custode che le ha salvate, perché tutti dovrebbero conoscere ciò che ha fatto. E poi ha voluto parlare dell’inaspettata forza della corrente del Lambro.

Una vicenda che si è diffusa sul web e che dimostra che al mondo esistono ancora persone dal grande cuore, pronte ad intervenire in soccorso di una persona bisognosa. Marco sarà ripagato nella vita stessa, perché chi fa del bene riceverà sempre e solo del bene.