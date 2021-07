Moose è il protagonista della storia che si è recentemente diffusa sul web. I nostri amici a quattro zampe vogliono essere ovunque noi siamo e fare tutto ciò che noi stiamo facendo. La maggior parte delle volte, è una cosa innocua, come il cane che si siede sul tuo pc mentre stai lavorando. Ma per Moose i rischi sono più alti.

Credit: CTV News

I suoi proprietari hanno una colonia di api nel loro cortile, che permette loro di produrre miele. Un essere umano sa esattamente cosa deve fare per ispezionare gli alveari in totale sicurezza. Tuttavia, per un cane curioso come Moose, che ama il sapore del miele, potrebbe essere molto pericoloso rimanere troppo vicino alla sua mamma umana mentre lavora.

Tracey Brindley, questo è il nome della donna, un deciso di soddisfare la curiosità del cane, ma in modo più che sicuro. Ha ben pensato di proteggere Moose con un abito tradizionale da apicoltore, ma per un amico a quattro zampe!

Lo chiudevo in casa, abbaiava e continuava a spingere il naso contro il vetro. Ero nervosa all’idea che stesse fuori, perché è troppo curioso e avevo paura. Poi ho pensato: ‘E se gli procurassi un vestito da ape?”

Credit: CTV News

Cercando on-line, la donna non è riuscita a trovare vestiti da apicoltore specifici per i cani. Così ha deciso di modificarne uno che aveva già.

In poche ore, le sue foto sono diventate virali sui social network ed hanno fatto sorridere migliaia di persone.

Credit: CTV News

Naturalmente non lo lascio avvicinare più di tanto e può venire con me fino all’alveare soltanto in mia presenza. Non è mai stato troppo vicino, lui rimane seduto accanto a me mentre io ispeziono l’alveare ed è perfettamente al sicuro nella sua tuta.

Moose non si limita soltanto a vegliare i suoi proprietari mentre si prendono cura delle api, ma ha anche un lavoro. Aiuta a portare il miele ad amici e parenti! Il prossimo obiettivo è quello di creare un’imbragatura in grado di sostenere i barattoli di miele!