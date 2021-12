Mr Weenie è un dolcissimo cucciolo che è stato adottato da una famiglia amorevole e da allora vive una vita meravigliosa. È riuscito sin da subito ad instaurare un bellissimo rapporto con tutti, ma in particolare con la più piccola di casa, Mary.

Mary soffre di autismo e spesso ci sono alcune cose che per lei risultano impegnative e che non riesce ad affrontare. Ma da quando il cagnolino è entrato a far parte della sua famiglia, tutto è cambiato.

A raccontare la sua storia è stata la sua mamma. La donna ha spiegato che che Mr Weenie riesce a calmare e tranquillizzare la sua bambina ogni volta che ha una crisi.

Ogni volta che c’è una nuova cosa fare, se ha al suo fianco Mr Weenie, riesce a calmarsi. Lo stringe a se e il cucciolo strofina il suo nasino umido sul suo viso. Riesce ad attirare l’attenzione di Mary su di lui ed è come se le dicesse che tutto andrà bene. Ogni volta il mio cuore si riempie d’amore.

Una delle sfide più grandi per la bambina, è quella di andare dal dottore. Quando arriva il momento, entra in uno stato di ansia che non riesce a controllare e i suoi genitori hanno difficoltà a gestirlo.

Inizia ad urlare, si nasconde e si rifiuta di entrare nello studio del medico. Dobbiamo costringerla e lei siede lì senza parlare, piena di nervi, senza riuscire ad avere un contatto visivo.

L’ultima volta, la donna ha voluto fare un esperimento ed ha chiesto al dottore se potevano portare anche Mr Weenie. Naturalmente il medico ha accettato e una volta arrivati al suo studio, la mamma di Mary è rimasta sorpresa dal comportamento della sua bambina in presenza del cagnolino.

Con il Mr. Weenie ha interagito con lo staff, ha fatto sapere loro cosa la preoccupava, ha parlato con loro e soprattutto ha SORRISO.

Poter tenere in braccio il suo cucciolo mentre era dal dottore, ha fatto sentire Mary al sicuro ed ha cambiato completamente la sua esperienza. All’improvviso ha avuto la rassicurazione che tutto sarebbe andato bene e anche Mr. Weenie era più che felice di essere lì con la sua sorellina umana.