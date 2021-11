La voglia di vivere e di dare alla luce in sicurezza il suo bambino di questa mucca è stata così forte che, alla fine, è riuscita a fuggire per sempre dal macello in cui stava per essere uccisa. La sua storia è diventata virale in tutto il mondo e le immagini hanno commosso migliaia di utenti del web provenienti da tutti e 5 i continenti. Ecco di seguito la sua storia.

L’istinto materno è qualcosa di davvero eccezionale. Abbiamo letto qualche tempo fa, ad esempio, la storia di Shadow. La femmina di mastino napoletano era incinta e ha partorito in casa i suoi primi tre cuccioli. Vedendo che era in difficoltà, il suo papà umano l’ha portata nella clinica veterinaria per un controllo.

L’ecografia svolta dai veterinari aveva evidenziato che la cagnolina aveva altri 18 cuccioli nel suo grembo. Alla fine, grazie alla prontezza e professionalità dei medici, Shadow è riuscita a dare alla luce tutti e 21 i suoi cuccioli e a riprendersi anche lei in poco tempo.

Il parto della mucca

Un’altra vicenda che racconta dell’incredibile istinto materno di un animale è capitata qualche tempo fa a Vale da Rainha, situato a Minas Gerais, in Brasile.

Questa mucca si trovava in un allevamento e ben presto sarebbe stata macellata per la produzione di carne. Nel frattempo, però, è rimasta incinta.

Forse per il suo istinto materno, la povera mucca era fuggita già 6 volte da quell’inferno, ma ogni volta i proprietari del mattatoio tornavano a riprenderla.

Alla fine, è scappata di nuovo e si è diretta da sola in un santuario di animali della zona. Conosciuta la sua storia, i proprietari del rifugio hanno convinto quelli del mattatoio a venderla.

Grazie al supporto economico di alcuni cittadini, i volontari sono riusciti a far partorire la mucca in sicurezza e a tenere al sicuro il suo vitello nelle prime settimane di vita.

Tutta la loro storia è stata raccontata su internet dai volontari ed è presto diventata virale ovunque.

La voglia di vivere e di diventare mamma di questa mucca ha commosso davvero tutti. Una storia, la sua, che dona speranza a tutti gli amanti degli animali e riscalda i loro cuori.