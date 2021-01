Muffa letale nel cibo per animali: morti 70 cani e altri si sono ammalati

L’azienda americana Midwestern Pet Food si è ritrovata coinvolta in un’inchiesta, dopo che circa 70 cani sono morti e altri 80 si sono ammalati. Tutti gli animali hanno consumato i prodotti dell’impresa, che al momento possiede diversi marchi.

Credit: pixabay.com

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, la prima accusa nei confronti dell’azienda, è arriva lo scorso dicembre, quando 28 cani hanno perso la vita dopo aver consumato il cibo per animali del marchio Sportmix. In seguito alla spiacevole vicenda, tutti i prodotti sono stati ritirati dai supermercati.

Recentemente, altri proprietari di amici a quattro zampe hanno denunciato la Midwestern Pet Food, dopo che i loro amici pelosi sono morti o si sono ammalati.

Credit: pixabay.com

A finire nel mirino, questa volta, sono i marchi: Pro Pac Originals, Splash, Nunn Better e Sportstrail. L’azienda è stata costretta a ritirare tutti i prodotti di cibo per animali dei marchi citati.

Morti 70 cani: la causa

Ma cosa ha portato tutti quei cani a perdere la vita o ad ammalarsi? Dopo quanto accaduto, la stessa ditta ha voluto lasciare una dichiarazione. La colpevole degli spiacevoli decessi, sarebbe l’aflatossina. Si tratta di una muffa altamente tossica e cancerogena. Gli alimenti vengono contaminati sia durante la coltivazione, che durante il raccolto e l’immagazzinamento.

Le aflatossine sono considerate molto pericolose per la loro capacità di legarsi agli acidi nucleici e di interferire con la sintesi proteica. Non solo agiscono in modo negativo sul sistema immunitario dell’animale, ma favoriscono anche la comparsa di tumori.

Credit: pixabay.com

Tra i sintomi principali presentati nei cani, ci sono: mancanza di appetito, spossatezza, problemi gastrointestinali e vomito e ittero. Quest’ultimo nei cani si presenta come una tinta giallastra agli occhi e alle gengive.

Gli animali potrebbero però non mostrare sintomi, anche se il loro fegato è danneggiato.

Al momento, la Food and Drug Administration (Agenzia per gli alimenti ei medicinali) ha aperto un’inchiesta contro la Midwestern Pet Food.