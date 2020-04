Multato di sera, mentre esce a far fare i bisogni al suo cane, che soffre di un’infezione delle vie urinarie Esce di sera per far fare i bisogni al suo cane, che soffre di un'infezione delle vie urinarie: fermato e multato

La vicenda è accaduta a Torino, dove un uomo di nome Dennis ha voluto condividere la sua storia, a seguito di una multa di 533 euro. Erano le 23:00, quando l’uomo è stato fermato alla guida della sua macchina. Stava tornando da casa di sua nonna, che quello stesso giorno era morta. Ha spiegato alle forze dell’ordine, che era uscito per far fare i bisogni al suo cane, che purtroppo soffre di una grave infezione delle vie urinarie. Era uscito con la macchina, proprio perché il suo cane aveva avuto un incidente a novembre, quando era stato morso da un altro cane e da quel momento, purtroppo, soffre di un’infezione molto grave. L’uomo ha spiegato agli agenti che se il cane avrebbe camminato troppo, avrebbe rischiato di non riuscire più a fare i propri bisogni. I carabinieri gli hanno fatto un verbale ed una multa di 533, non convinti della sua spiegazione. Il verbale scritto è chiaro: si trovava a 500 metri dalla propria abitazione, alle ore 23, insieme al suo cane. Non solo gli agenti non hanno creduto alla spiegazione del ragazzo, ma la hanno informato, dopo che lui ha dichiarato di recarsi in piazza per far fare i bisogni al suo cane, che quello è un luogo vietato dal decreto, poiché un probabile luogo di assembramento di persone. Dennis ha raccontato: “non hanno creduto nemmeno alla morte di mia nonna, si sono permessi di metterla in dubbio, infatti si sono presi i suoi dati, per verificare”. L’uomo ha contestato la multa, perché secondo lui ingiusta. La vicenda è stata molto discussa, perché come negli altri casi di multe contestate, viene evidenziato il senso di umanità delle forze dell’ordine, ormai svanito. Secondo la maggior parte, lo spostamento dell’uomo era consentito, poiché era uscito per necessità, vista la grave patologia del suo cane. Notizia in aggiornamento. Bigodino.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI