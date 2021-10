Da quando i genitori del cane Myko lo hanno adottato quando era solo un cucciolo, si sono resi conto che era un cane speciale. È un animale incredibilmente sensibile e sembra sentire le cose in modo molto più forte rispetto alla maggior parte degli altri cani.

Sfortunatamente, ciò significa che soffre di molte ansie e paure.

Ha sempre avuto paura di molte cose, sin da quando era soltanto un cucciolo. Cose che includono suoni, acqua, ventilatori a soffitto, fuochi d’artificio e una lista infinita.

La sua famiglia ha sempre cercato di tranquillizzarlo in ogni momento in cui appariva spaventato o ansioso. Hanno provato diverse soluzioni, finché non hanno scoperto che una soffice e morbida coperta blu avrebbe risolto ogni problema di Myko.

Ogni volta che il cucciolo si sentiva un po’ spaventato o ansioso, prendevano quella coperta blu e lui riusciva a trovare conforto e a calmarsi. Oggi non riesce più a separarsene e la porta ovunque con se!

A volte la porta semplicemente in giro e la tiene vicino. E altre volte insiste che gli venga messa sopra mentre vaga per la casa. È il suo mantello speciale che lo fa sentire al sicuro, indipendentemente dalle cose spaventose che potrebbero succedere.

Se Myko deve trascorrere la notte da qualche altra parte, i suoi genitori umani preparano sempre la sua piccola coperta blu. Altrimenti non c’è modo che lui li segua durante i viaggi in famiglia.

Le dolcissime immagini di questo cucciolo hanno fatto innamorare il mondo del web. I suoi proprietari non sanno perché si spaventi così facilmente di tutto, ma sono felici di aver trovato il modo per aiutarlo a superare tutto e a tornare a scodinzolare felice. Non c’è un solo giorno in cui non gli dimostrano il loro amore e che non deve avere paura, perché loro sono lì al suoi fianco per proteggerlo da tutto.