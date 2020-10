Il protagonista del video di oggi, si chiama Naughty ed è un adorabile cucciolo di border collie. La sua proprietaria, una donna di nome Zhang che vive a Shenyang, nel nord-est della Cina, ha voluto raccontare quanto accaduto e condividere le immagini del filmato.

Credit: DOUYIN

Mi ha spezzato il cuore vedere le immagini delle telecamere, ma cos’altro potrei fare?

La donna si è resa conto che dal momento in cui esce di casa, alle 9 del mattino, fino alle 17.00 che torna a casa, Naughty si siede davanti alla finestra e rimane a guardare fuori per più di 8 ore. Non fa altro, se non aspettare il ritorno della sua amata mamma umana.

Credit: DOUYIN

Il mio lavoro di ufficio mi impegna molto e mi fa trascorrere meno tempo con il mio cane, ma ci ha dato la stabilità economica di cui abbiamo sempre avuto bisogno. Faccio del mio meglio per portarlo ovunque a giocare nei fine settimana e nei giorni festivi. Ho anche pensato di prendere un altro cane, ma ho paura che poi mi aspetterebbero in due e questo mi spezzerebbe ancora di più il cuore.

Credit: DOUYIN

Nel momento in cui Naughty vede la sua mamma entrare con la macchina nel vialetto, si sposta dalla finestra e, finalmente, corre felice verso la porta. Pronto ad accoglierla con tutto il suo amore.

Il video di Naughty

Credit: Animal and Pet World

Dopo aver visto le immagini della telecamera, Zhang ha deciso di mostrarle al mondo del web. Non immaginava di certo che si sarebbero diffuse in ogni parte del mondo e che la lealtà del suo cane, diventasse un simbolo d’amore degli amici a quattro zampe.

Naughty ha ricevuto complimenti da migliaia di persone e la sua mamma, si è sentita e si sente l’umana più fortunata del mondo!

Questo video ci dimostra che noi, per i nostri cani, siamo tutto. Siamo il centro del loro mondo.