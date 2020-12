“Ne ho salvati migliaia di animali, ma quando ho visto lei, con quell’enorme pancione, a stento ho trattenuto le lacrime”: il racconto di una volontaria

Prima che qualcuno si accorgesse di lei, la gattina Free aveva trascorso molti giorni in strada da sola, al freddo e senza cibo. Per questo, il fatto che una persona buona d’animo l’abbia notata e abbia deciso di fare qualcosa per aiutarla, è stata per lei una vera e propria benedizione.

Credit: FACEBOOK / THE KITTEN BAKERY

Jen è una volontaria della Little Wanderers NYC, un’associazione no profit che si occupa di salvare tutti quegli animali di New York che non hanno una casa e che sono in estrema difficoltà. Quando ha ricevuto una chiamata di emergenza che la avvisava di una gattina incinta che vagava da sola in strada nel Bronx, la giovane volontaria si è precipitata sul luogo indicato.

Dopo aver cercato per qualche minuto in giro, Jen ha avvistato la gatta e si è avvicinata con estrema cautela per non farla scappare.

Avevo paura che fosse diffidente e che avesse paura degli umani, invece il suo disperato bisogno d’aiuto ha fatto sì che fosse lei ad avvicinarsi a me. Con l’aiuto di alcuni deliziosi bocconcini sono riuscita a prenderla e a metterla nel trasportino che avevo con me.

Trash is always treasure over at The Kitten Bakery 🧁 Posted by The Kitten Bakery on Thursday, September 24, 2020 Credit video: The Kitten Bakery – Facebook

Free era felicissima che qualcuno l’avesse presa per potarla in salvo. Aveva un pancione enorme e aveva bisogno di un luogo sicuro in cui far nascere i suoi bambini. La casa di Kaitlyn, un’altra delle splendide volontarie, sembrava proprio il luogo ideale.

Il parto di Free e la sua adozione

Credit: FACEBOOK / THE KITTEN BAKERY

Dopo due settimane di cure costanti, cibo succulento e coccole a non finire, la gattina ha dato alla luce 5 bellissimi gattini. Erano tutti in splendida forma e per ognuno di loro è stato scelto un nome.

Passavano i giorni e Coccinella, Giada, Wishbone, Acorn e Clover crescevano felici e sani nella loro casa adottiva, insieme alla loro mamma felina e a quella umana. Free era finalmente serena e la vita di strada era ormai solo un ricordo. Una brutta esperienza che i suoi micini non avrebbero mai dovuto ripercorrere.

Credit: FACEBOOK / THE KITTEN BAKERY

Quando i 5 piccoli combina guai erano ormai abbastanza grandi e forti, per i volontari era arrivata l’ora di trovare una casa definitiva per la loro mamma. Dopo aver pubblicato un annuncio, una amorevole famiglia si è fatta avanti per adottare quella bellissima e dolcissima gatta.

I ragazzi dell’associazione si impegneranno per far si che anche i 5 gattini abbiano presto lo stesso magico destino della loro mamma.