Il noto attore Neil Patrick Harris e il marito David Burtka sono apparsi sulla rivista People tra gli uomini più sexy del mondo. Ogni anno, il settimanale dedica un numero alle celebrità, pubblicando foto degli uomini più belli del momento. Ma non tutti vengono elogiati per il loro aspetto. Infatti, l’attore e suo marito hanno conquistato un posto tra le pagine di People, grazie alle loro meravigliose azioni.

Neil Patrick Harris e Dabiv Burtka sono tra i personaggi di Sexiest Man Alive grazie ai loro adorabili cani da salvataggio. I cuccioli nella foto, si chiamano Gidget e Spike. Entrambi sono stati salvati dalla coppia dal rifugio North Shore Animal League.

Sono due meticci, ma secondo la famosa star, Gidget è un incrocio tra un terrier e un Havanese, mentre Spike è probabilmente un mix di Bulldog francese e Chihuahua.

Da quando i due cuccioli sono entrati a far parte della loro vita, hanno portato un amore che mai avrebbero immaginato prima. Non solo, la presenza dei due cani li sta aiutando ad affrontare questo periodo di emergenza sanitaria che ha colpito il mondo e che ha stravolto la vita di migliaia di persone.

Viviamo in un momento davvero unico in cui non siamo in grado di uscire e di vivere un’atmosfera sociale. E così, avere questi altri due esseri, questi due cani, che sono in grado di coccolarti, di starsene con te nel letto, di darti un amore incondizionato, di accompagnarti durante le passeggiate, è davvero importante.