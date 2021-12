Residenti di un villaggio in India trovano una neonata abbandonata in un campo dopo la nascita: era circondata da cuccioli randagi

Un miracolo che arriva dall’India. Una neonata è stata abbandonata completamente nuda in un campo, subito dopo la nascita. È sopravvissuta al freddo grazie ad un gruppo di cuccioli randagi, che ha tenuto al caldo il suo corpicino.

Quando i residenti del posto l’hanno trovata, sono rimasti increduli davanti alla scena. La piccola aveva ancora il cordone ombelicale attaccato. Non solo era riuscita a sopravvivere al gelo, ma quella zona è nota per la presenza di molti cani randagi. Cani che avrebbero potuto farle del male e che invece l’hanno protetta e scaldata, salvandole la vita.

Munnalal Patel è stato il primo a trovarla. Stava portando a termine alcune faccende personali, quando ha sentito un pianto straziante. L’uomo ha raccontato che erano circa le 11 del mattino, quando seguendo quel lamento, si è ritrovato davanti ad una neonata nuda, circondata da cuccioli di cane, nei pressi del loro villaggio.

L’uomo è entrato nel panico ed dopo aver avvisato gli altri residenti, ha lanciato l’allarme al dipartimento sanitario del posto. La bambina è stata così salvata e portata in ospedale. Dopo le visite e tutti gli esami, i medici hanno comunicato che la neonata stava bene e non aveva alcun problema di salute. Un vero e proprio miracolo.

La bambina è sopravvissuta grazie al calore dei cuccioli e forse della mamma randagia degli stessi.

La neonata è stata chiamata Akanksha

Ora si trova sotto l’affidamento del Childline India ed è stata chiamata Akanksha. Le autorità hanno avviato le indagini, al fine di rintracciare i suoi genitori. Qualcuno l’ha abbandonata subito dopo la nascita in un campo, con le bassissime temperature del periodo e in mezzo ai cani randagi. La vicenda sarebbe potuta finire in tragedia, invece è avvenuto un vero e proprio miracolo.

Questa storia ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo attraverso i social network.