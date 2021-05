Roma, il Colosseo piange la scomparsa della gatta Nerina. La dolce micia ha vissuto per 10 lunghi anni all’interno dell’Anfiteatro. Purtroppo si è spenta a causa di un cancro e di una leucemia felina contro cui combatteva da diverso tempo.

La notizia è stata data sui social network, attraverso la pubblicazione di un post sul profilo del Parco archeologico del Colosseo. Ecco quanto si legge:

🌈 Ciao, Nerina. La terra ti sia lieve come il tuo passo sulle antiche pietre di questo anfiteatro che conoscevi in ogni angolo recondito. Le fusa, i graffi, l’incedere su e giù per le scale ci mancheranno ogni giorno e ci sembrerà di vederti ancora stiracchiarti felice al sole, sull’arena. Con amore, da tutti noi ❤️.