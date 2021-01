Sono ormai 4 lunghi anni che la piccola Mia è nel rifugio. Nonostante la sua dolcezza e la sua personalità vivace, non si è mai fatto avanti nessuno per adottarla. Infatti i ragazzi hanno il cuore a pezzi nel vederla sempre lì, senza poterle donare il lieto fine che tanto desidera.

La storia di questa cucciola a quattro zampe, è iniziata molto tempo fa. Viveva da randagia e nella sua vita non aveva mai incontrato degli esseri umani amorevoli.

Un gruppo di volontari l’ha trovata sola e triste, mentre vagava per le strade della città. I ragazzi hanno provato ad avvicinarsi, ma visto ciò che aveva subito in passato, Mia era spaventata e non si faceva toccare da nessuno.

Hanno lavorato a lungo per riuscire a conquistare la sua fiducia e quando finalmente ci sono riusciti, l’hanno portata nel rifugio di Ulster County SPCA.

La piccola Mia è stata sottoposta in fretta ad una visita. Il medico ha avvisato i ragazzi, che la sua situazione era davvero drammatica. Era magra, disidrata ed aveva bisogno di molti trattamenti, prima di poter tornare in salute.

Oltre a tutte le cure, i volontari con l’aiuto di un addestratore hanno anche provato a farle dimenticare tutti i traumi che aveva subito in passato. Volevano solo aiutarla a fidarsi di nuovo degli esseri umani.

Gli annunci per l’adozione della piccola Mia

I volontari sin dal suo arrivo nel rifugio, hanno provato a pubblicare la sua storia sui social. Il loro unico desiderio era proprio quello di trovare la famiglia perfetta per lei molto presto.

Tuttavia, da quel giorno, nonostante i loro disperati tentativi non si è mai fatto avanti nessuno per conoscerla. Mia è molto triste per questo, infatti è costretta a vedere i suoi fratellini a quattro zampe, andare via con delle famiglie amorevoli. Ma per lei non è ancora arrivato il lieto fine che tanto desidera.

I volontari per la sua adozione, hanno fatto una richiesta particolare. Visto il suo passato, hanno chiesto alle persone di passare del tempo con lei, prima di poterla portarla via da quel posto per sempre. Tutti noi ci auguriamo che Mia incontri il prima possibile degli amici umani, disposti ad adottarla.