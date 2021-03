Nessuno la voleva, nessuno la guardava e per 7 lunghi anni si è ritrovata chiusa in canile. Alla fine, i volontari…

La storia della cagnolina Baby Girl è davvero molto triste. Sono passati sette lunghi anni da quando è stata portata per la prima volta all’interno del rifugio Winnie Betty Humane Society. I mesi si sono trasformati in anni e nessuno ha mai degnato di uno sguardo questa dolce cucciola.

Credit: Denise Stringer Davis / Facebook

Baby Girl ha visto altri amici a quattro zampe lasciare i loro box ed andare via con persone gentili, mentre lei continuava a rimanere in quel posto triste giorno dopo giorno.

La politica del nostro rifugio concede ad un cane massimo 6 mesi, durante i quali deve trovare una famiglia. Non siamo riusciti a fare questo per Baby Girl. Dal giorno del suo arrivo, sono passati sette lunghi anni e da quella cagnolina che avrebbe dovuto addormentarsi per sempre, era diventata la residente più anziana del rifugio.

Con il passare degli anni, i volontari hanno scoperto quella che oggi è l’arma più potente: i social network. Hanno provato a pubblicare diversi appelli e a raccontare su Internet la storia di Baby Girl.

Credit: Denise Stringer Davis / Facebook

Non è accaduto subito ma, un giorno, uno di quegli appelli ha catturato l’attenzione di una coppia del Texas: Monica e Mark Deaton.

I due si sono lasciati conquistare da quegli occhi gentili e hanno deciso di recarsi al rifugio per conoscere quella cagnolina.

La nuova vita di Baby Girl

Dopo averla incontrata, non avevano più alcun dubbio: era la cagnolina che avevano sempre cercato. Così hanno subito firmato tutti i moduli per l’adozione e hanno portato Baby Girl a casa.

Credit: Denise Stringer Davis / Facebook

Quando ha raggiunto la sua nuova casa, era incredula. Finalmente era arrivato anche il suo momento di essere felice. Oggi Baby Girl vive con una famiglia fantastica, in una casa accogliente e con altri tre fratelli a quattro zampe! Ha trascorso 7 anni della sua vita in un canile e adesso finalmente riusciamo a sorridere quando pensiamo a lei!

I volontari hanno ricevuto migliaia di messaggi di ringraziamento, per aver protetto la cucciola per sette lunghi anni e per non aver mai perso la speranza. I social network sono davvero l’arma più potente ai tempi d’oggi. Un semplice post è in grado di raggiungere ogni parte del mondo!