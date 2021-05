Duca è un pit bull che non riesce a trovare una casa per via della sua razza

Il cagnolino che vedete nelle foto si chiama Duca ed è un pit bull. Una volta aveva una casa, una cuccia calda in cui dormire e una famiglia amorevole che si prendeva cura di lui. Poi quelle persone, senza un motivo, hanno deciso un giorno che non volevano più avere a che fare con lui e l’hanno portato al canile della loro città.

Credit: Facebook

Duca si è ritrovato a vivere una vita completamente sconosciuta, non aveva più una cuccia calda e quelle coccole a cui era abituato, ma soltanto un freddo e silenzioso box. Il povero cane si è ammalato di leishmaniosi ed ha iniziato a perdere molti kg, fino a ritrovarsi pelle ed ossa.

Fortunatamente una volontaria dell’oipa di Taranto, Erika Niccolai, è intervenuta in suo soccorso. Ha raccontato che la prima volta che ha visto Duca, le sue condizioni erano davvero pietose. Dopo aver chiesto al veterinario di effettuare gli esami del sangue, ha avuto la conferma che quel cagnolino era malato e aveva bisogno di cure.

Credit: Facebook

Oggi Duca cerca casa

Oggi sono due anni che Duca conta sull’amore di questa meravigliosa volontaria. Ha 8 anni ed è cresciuto sano ed in salute. La sua malattia è sotto controllo e non ha più bisogno di somministrazione di farmaci. L’unica cosa che non è cambiata, e che purtroppo questo Pitbull vive ancora dentro un freddo e silenzioso box.

Ha bisogno di una casa vera e amorevole. Ama stare con gli amici umani e purtroppo non va molto d’accordo con gli altri amici a quattro zampe. Purtroppo Duca non ha mai ricevuto delle vere richieste di adozione e la colpa è proprio del fatto che è un pit bull. Come ben sappiamo, sono cani che hanno già un’etichetta stampata dalla nascita, perché considerati pericolosi e aggressivi. Ma chi condivide la vita con un pit bull, conosce l’amore che sono in grado di dare.

Credit: Facebook

Per Duca servirebbe una famiglia che abbia esperienza e che sia disposta ad aprire il proprio cuore e a farsi seguire da un professionista per un buon inserimento in casa.

Se qualcuno fosse disposto a dare a questo dolce cagnolone una seconda possibilità di vita e ad accoglierlo nella propria casa, può contattare il numero 329/8338987.