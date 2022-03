Quando ha visto il suo papà davanti a se, Noelle non è riuscita a resistere e gli è letteralmente saltata addosso. Il dolce video

La protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi si chiama Noelle ed è una bellissima cagnolina bianca, che purtroppo ha perso l’udito. Se è vero che lei non può sentire più suo papà, è vero anche che lo ama con tutti gli altri sensi che ha a disposizione. E la vicenda che l’ha vista coinvolta ne è la chiara dimostrazione. Leggi di seguito la storia per capire cosa le è capitato.

La cucciola vive da anni con il suo adorato proprietario. I due sono sempre stati davvero inseparabili. L’uno ha sempre vissuto in simbiosi con l’altra e viceversa.

Per questo motivo, quando l’uomo è stato reclutato dall’esercito degli Stati Uniti d’America ed è dovuto partire per il corso di addestramento, l’aria colma di serenità e felicità è diventata cupa e triste.

Dopo anni vissuti insieme, i due dovevano separarsi per un periodo lungo.

Ad alleviare un po’ il dispiacere della cucciola ci ha pensato una cara amica del proprietario, che si è offerta di badare a lei per tutto il tempo necessario.

Noelle si è trovata benissimo con la donna. Tuttavia lei non era il suo papà e un alone di tristezza non aveva mai abbandonato i suoi occhi ed il suo cuore.

Noelle riabbraccia suo padre

Un giorno, mesi dopo la partenza del proprietario della cucciola, l’amica dell’uomo doveva partecipare ad un evento dedicato all’adozione dei cani. Ovviamente la donna ha portato con se anche Noelle, perché aveva una sorpresa in serbo per lei.

La cagnolina se ne stava tranquilla chiusa nella sua gabbietta, con tutte le persone che le passavano davanti.

D’un tratto, in lontananza, è apparso proprio il suo papà. Lui ha iniziato a camminare verso di lei e chiamarla, ma essendo lei sorda non riusciva a sentirlo, poverina.

Non appena le si è palesato davanti, però, è scattata in piedi come una molla e la sua coda ha iniziato a fare dei giri di felicità infiniti.

L’amica del proprietario ha poi aperto la gabbia e Noelle è letteralmente saltata addosso al suo papà, per recuperare tutti i baci che non aveva potuto dargli nei mesi precedenti.