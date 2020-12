Cassidy è morto in modo ingiusto: un cacciatore lo ha ucciso dopo averlo scambiato per un coyote

Cassidy era un cane di 11 anni, rimasto ucciso perché qualcuno lo ha scambiato per un coyote. Un giorno, i suoi proprietari, Alison McKnight e Steve Perkins, sono tornati a casa e quando non hanno visto il loro amico a quattro zampe attenderli davanti al cancello, come invece accadeva di solito, si sono subito allarmati.

Credit: Screenshot, ABC9

Hanno iniziato a cercare Cassidy per tutto il giardino e intorno all’abitazione, fin quando non hanno fatto l’amara scoperta. Il loro dolce Alaskan Husky era stato ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dalla loro casa.

Sulla neve non c’erano impronte e nemmeno nelle vicinanze. Siamo convinti che un cacciatore lo abbia ucciso, sparando dalla sua macchina. Una pratica che qui da noi, è illegale. Il nostro cane è morto in modo immorale.

Credit: Screenshot, ABC9

Nel Vermont, il luogo dove si è verificato l’episodio, il regolamento vieta la caccia da un veicolo a motore e nelle proprietà private. Cassidy si trovava a casa sua, quando un cacciatore gli ha sparato.

La ricompensa per chiunque abbia visto chi ha ucciso Cassidy

Crediamo che il cacciatore lo abbia scambiato per un coyote. La gente uccide i coyote senza un motivo preciso. Sono animali molto odiati.

Noi pretendiamo giustizia. Vigliamo che chiunque sia stato a sparare al nostro cane, ne paghi le conseguenze. Abbiamo deciso di offrire una ricompensa di 500 dollari a chiunque sappia darci più informazioni su quanto accaduto. Se avete visto qualcosa, parlate!

Credit: Screenshot, ABC9

Vogliamo dire un’ultima cosa. Ricordate che i coyote sono animali notturni ed è davvero raro vederli di giorno e vicino alle abitazioni.

Credit video: Nat Geo WILD – YouTube

Con queste parole, questi due proprietari hanno voluto dire alle persone di prestare attenzione e di far in modo che non capiti più. Non si può scambiare un cane domestico per un coyote. Cassidy è morto in modo ingiusto e la sua famiglia non riesce a rassegnarsi alla sua scomparsa.