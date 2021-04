“Non riusciva nemmeno ad abbaiare, perché comprimeva la sua testa”. Salvato dopo 20 lunghe ore

La storia del cucciolo Brandy arriva dalla Pennsylvania, ma in poche ore si è diffusa in tutto il mondo, tramite i social network. Il cucciolo di Golden Retriever di circa otto mesi, è sparito nel nulla in modo improvviso e inaspettato.

Era domenica, quando la mamma umana, una donna di nome Nadia Delicati, si è resa conto che il cagnolino mancava all’appello. Impulsivamente, si è precipitata all’esterno ed ha iniziato a cercarlo ovunque, perfino nei boschi poco distanti.

Durante le ricerche, ha portato con se anche la cagnolina Bailey, la mamma del cucciolo. Sperava che lei sentisse il suo odore e l’aiutasse a ritrovarlo.

E non si è sbagliata, proprio grazie al fiuto della cagnolina, la donna si è ritrovata davanti ad alcuni massi. Il cucciolo era rimasto incastrato con la testa. Non riusciva nemmeno ad abbaiare per chiedere aiuto.

Non sapendo cosa fare e per paura di fargli male e mettere a rischio la sua vita, Nadia ha lanciato l’allarme ai Vigili del Fuoco e alle forze dell’ordine.

In poco tempo, una squadra di pompieri si è precipitata sul posto e dopo 20 lunghe ore di lavoro, sono riusciti a salvare Brandy.

C’è voluto tanto tempo, perché abbiamo dovuto procedere con cautela. Abbiamo prima allargato il buco. Poi siamo stati in grado di sollevare il grande masso e di liberarlo.

Fortunatamente, nonostante il grande spavento e la fame, il cucciolo stava bene. Non aveva riportato nessuna conseguenza. Non appena ha visto Nadia e la sua mamma, ha iniziato a scodinzolare felice e si è precipitato verso di loro.

La donna ha voluto ringraziare sia personalmente, che sul web, i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per salvare il suo cagnolino. Cinque pompieri hanno lavorato per 20 ore, senza mai fermarsi, per salvare la vita di un animale! Dei veri e propri eroi!